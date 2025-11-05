Μέτρα για την οπλακατοχή ανακοινώvει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Πώς θα δίνονται οι άδειες. Τι αλλάζει στους ελέγχους. Όσα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Mέτρα για την αυστηροποίηση του πλαισίου της οπλοκατοχής θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Αναφερόμενος στο μακελειό που σημειώθηκε στα Βορίζια, μιλώντας στο MEGA επεσήμανε πως σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από το πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή, για τον τρόπο που δίνονται οι άδειες αλλά και για τους ελέγχους που θα γίνονται.

«Πολύ σύντομα, δηλαδή ενδεχομένως και τις επόμενες δυο τρεις μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό, λόγω και της καταγωγής του, για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στο κομμάτι της οπλοκατοχής, του τρόπου που δίνονται άδειες, των ελέγχων, των περαιτέρω ελέγχων. Και οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα είναι λόγια του αέρα» τόνισε.

«Είναι λάθος να στοχοποιούμε συλλήβδην κατοίκους μιας περιοχής. Για όνομα του Θεού. Όμως, τα είπε πάρα πολύ αναλυτικά και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Θα υπάρχει ουσιαστικά μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη και μια σειρά από άλλα, τα οποία θα τα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό. Και νομίζω ότι εδώ, επειδή άκουσα και όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης -και εκείνος κρητικός- θεωρώ ότι και ο πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων πρέπει να συνταχθούμε, να είμαστε στην ίδια σελίδα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας χωρίζει» πρόσθεσε

Σε σχέση με τα ΕΛΤΑ ανέφερε: «Αυτή είναι μία απόφαση για να σωθούν τα ΕΛΤΑ. Το 90% των υπηρεσιών εκτελούνται κατ’ οίκον. Το λάθος είναι ότι προέταξαν την ανακοίνωση για το κλείσιμο από την επεξήγηση. Θα γίνει δημόσιος διάλογος για τα ΕΛΤΑ. Θα υλοποιηθεί το σχέδιο, θα εξεταστούν κάποιες υποθέσεις αλλά δεν θα υπάρχει υπαναχώρηση. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει πως οι ταχυδρόμου θα συνεχίζουν να πηγαίνουν στα σπίτια και δεν θα χάσει κανείς τη δουλειά του. Δεν είναι στόχος να αναλάβει ιδιώτης τα ΕΛΤΑ».

Σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε πως εντός Νοεμβρίου θα γίνουν οι πληρωμές.