ΗΠΑ: Η δημοκρατική Μίκι Σέριλι εξελέγη κυβερνήτης στο Νιου Τζέρσεϊ

Στο Νιου Τζέρζι κυβερνήτης ήταν ήδη, επί οκτώ χρόνια, δημοκρατικός: ο Φιλ Μέρφι.

Η δημοκρατική Μίκι Σέριλ εξελέγη χθες Τρίτη κυβερνήτρια στην πολιτεία Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με στατιστικές προβολές των τηλεοπτικών δικτύων Fox News και NBC News, ενώ νωρίτερα η δημοκρατική Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ εκτιμάται ότι επικράτησε στη Βιρτζίνια, σε δυο εκλογικές διαδικασίες που χαρακτηρίζονταν δοκιμασία για το πρώτο στάδιο της δεύτερης θητείας του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, κυβερνήτης ήταν ήδη, επί οκτώ χρόνια, δημοκρατικός: ο Φιλ Μέρφι. Όπως και στην περίπτωση της Βιρτζίνιας, ο κ. Τραμπ ουδέποτε κέρδισε προεδρικές εκλογές στην πολιτεία αυτή. Ωστόσο ο μεγιστάνας μείωσε σημαντικά τη διαφορά εκεί το 2024, κυρίως στο ισπανόφωνο τμήμα του εκλογικού σώματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ