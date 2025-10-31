Πολιτική | Διεθνή

Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα
«Αυτή είναι ήδη η τρίτη παρόμοια περίπτωση αυτή την εβδομάδα, που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη δραστηριότητα της ρωσικής αεροπορίας στην περιοχή της Βαλτικής», ανέφερε ο στρατός.

Η Πολωνία ανακοίνωσε σήμερα ότι μαχητικά της αεροσκάφη αναχαίτισαν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα για τρίτη φορά αυτήν την εβδομάδα.

Το αεροσκάφος δεν παραβίασε τον εναέριο χώρος της Πολωνίας, ανακοίνωσε η Επιχειρησιακή Διοίκηση του πολωνικού στρατού, αλλά όπως και στα προηγούμενα περιστατικά δεν είχε καταθέσει σχέδιο πτήσης και οι αναμεταδότες του ήταν εκτός λειτουργίας.

«Αυτή είναι ήδη η τρίτη παρόμοια περίπτωση αυτή την εβδομάδα, που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη δραστηριότητα της ρωσικής αεροπορίας στην περιοχή της Βαλτικής», ανέφερε ο στρατός.

Οι χώρες που βρίσκονται στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ είναι σε υψηλή επιφυλακή για πιθανές παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τον Σεπτέμβριο, όταν τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά, μέρες αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το πάρτι της Κίμπερλι - Ελληνόμετρα - Η κουβερτούλα της Άννας στον Ανδρουλάκη - Γκρίνιες για τη λίστα του Αλέξη

Πώς προχωρούν τα σχέδια του Σκλαβενίτη στην αγορά του έτοιμου φαγητού

Τι προσλήψεις κάνει η Tesla στην Ελλάδα

tags:
Ρωσία
Πολωνία
Drone
Αεροπλάνο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider