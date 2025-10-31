Πολιτική | Διεθνή

Κομισιόν για συμμετοχή Τουρκίας στο Safe: Δεν υπάρχει σύμβαση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κομισιόν για συμμετοχή Τουρκίας στο Safe: Δεν υπάρχει σύμβαση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
«Χρειαζόμαστε χρόνο για να αξιολογήσουμε τις αιτήσεις. Το SAFE είναι ακόμα ένα πολύ πρόσφατο πρόγραμμα, και τα κράτη-μέλη μας λαμβάνουν προσωρινές κατανομές», δήλωσε ο υπεύθυνος Τύπου για αμυντικά θέματα της Κομισιόν.

«Δεν έχουμε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ούτε με την Τουρκία, ούτε με τη Νότια Κορέα. Εάν θέλουμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια σύσταση που θα πάει στο Συμβούλιο. Μόλις λάβουμε εντολή από το Συμβούλιο, μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις, όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά. Επομένως, αυτή τη στιγμή η προσοχή μας είναι στραμμένη σε αυτές τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Τόμας Ρενιέρ, υπεύθυνος Τύπου για αμυντικά θέματα της Κομισιόν.

Ο ίδιος ρωτήθηκε για τη συμμετοχή των δυο χωρών στο αμυντικό πρόγραμμα της ΕΕ, λέγοντας ότι «χρειαζόμαστε χρόνο για να αξιολογήσουμε τις αιτήσεις. Το SAFE είναι ακόμα ένα πολύ πρόσφατο πρόγραμμα, και τα κράτη-μέλη μας λαμβάνουν προσωρινές κατανομές», τονίζοντας ότι «μια απόφαση θα ληφθεί όταν θα είμαστε σε θέση να την πάρουμε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το πάρτι της Κίμπερλι - Ελληνόμετρα - Η κουβερτούλα της Άννας στον Ανδρουλάκη - Γκρίνιες για τη λίστα του Αλέξη

Πώς προχωρούν τα σχέδια του Σκλαβενίτη στην αγορά του έτοιμου φαγητού

Τι προσλήψεις κάνει η Tesla στην Ελλάδα

tags:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider