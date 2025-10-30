Θεοχάρης: Η Ελλάδα σε ενάρετο κύκλο ανάπτυξης με τα απαραίτητα δημοσιονομικά αποτελέσματα

Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι η χώρα έχει εισέλθει σε έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης, ο οποίος παράγει τα απαραίτητα δημοσιονομικά αποτελέσματα, ώστε να μειωθεί το δημόσιο χρέος σε επίπεδα που εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα απέναντι σε ενδεχόμενες μελλοντικές αναταράξεις.

Για τις προοπτικές ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον διαρκών ανατροπών και κρίσεων, το ρόλο των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας, την ανθεκτικότητα του παραγωγικού ιστού και τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές σκηνικό, μίλησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

Ο κ. Θεοχάρης, από το βήμα του 4ου Οικονομικού Συνεδρίου της «Ναυτεμπορικής», αναφέρθηκε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι η χώρα έχει εισέλθει σε έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης, ο οποίος παράγει τα απαραίτητα δημοσιονομικά αποτελέσματα, ώστε να μειωθεί το δημόσιο χρέος σε επίπεδα που εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα απέναντι σε ενδεχόμενες μελλοντικές αναταράξεις.

Υπογράμμισε ακόμη ότι πλέον πολλές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ανακτήσει τη φιλοδοξία τους, επιδεικνύοντας έμπρακτα εξωστρεφή προσανατολισμό, γεγονός που, όπως τόνισε, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τη συνολική πορεία της οικονομίας.

Ο κ. Θεοχάρης επεσήμανε πως η αναγκαία αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, «κάτω από τα ραντάρ», με το μερίδιο της μεταποίησης και της βιομηχανίας να αυξάνεται, τις επενδύσεις να ενισχύονται και τη διαφορά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να περιορίζεται. Όπως ανέφερε, «πρόκειται για μια διαδικασία με ακόμη δρόμο μπροστά της, ωστόσο η πορεία είναι σταθερά θετική».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη αντιμετώπισης του εμπορικού ελλείμματος, σημειώνοντας ότι τα τελευταία στοιχεία δείχνουν βελτίωση, παρά τις διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και την επίδρασή τους στις εισαγωγές και εξαγωγές. «Οι εξαγωγές μας έχουν ήδη ξεπεράσει τα επίπεδα του προηγούμενου έτους», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η πολιτική σταθερότητα παρέχει τα εφόδια για ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Όπως υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, από το 2019 και μετά, με τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν, η Ελλάδα έχει πλέον τις βάσεις να αντιμετωπίσει το μέλλον με νέα φιλοδοξία και αυτοπεποίθηση, αγκαλιάζοντας την νέα τεχνολογική εποχή.

