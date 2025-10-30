Δένδιας: Η νέα όψη του υπ. Εθνικής Άμυνας εκπροσωπεί τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων

Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον πρόεδρο της METLEN κ. Μυτιληναίο ενώ υπογράμμισε ότι «έτσι δίνεται ένα παράδειγμα» προσθέτοντας πως «οτιδήποτε φτιάχνεται στο υπουργείο φτιάχνεται με ιδιωτικές δωρεές, όχι με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου».

«Αποκαταστήσαμε την εικόνα και των Ενόπλων Δυνάμεων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τη νέα βιοκλιματική όψη. Και αξίζει κανείς να σταθεί στον συμβολισμό. Αυτή η εικόνα εκπροσωπεί μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, απαραίτητη για να μην πω καθυστερημένη, στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων».

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος συμμετείχε σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής, στο Ζάππειο Μέγαρο και είχε συζήτηση με τον διευθυντή του naftemporiki.gr, Μιχάλη Ψύλο, με θέμα «Η ελληνική αμυντική βιομηχανία εν μέσω γεωπολιτικών αναταραχών».

«Ήδη», είπε, «έχουμε εξασφαλίσει τα χρήματα για την βόρεια όψη του κτιρίου, δηλαδή για την ολοκλήρωση του έργου. Και επίσης έχουμε εξασφαλίσει τα χρήματα και για το εσωτερικό του κτιρίου με ιδιωτικές δωρεές».

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στο ταξίδι που πραγματοποίησε στη Μεγάλη Βρετανία για ένα συνέδριο στο Κέιμπριτζ αναφέροντας: «Απευθυνόμενος στους Βρετανούς συνομιλητές μου τους έθεσα μια ερώτηση: Ωραία, θέλετε να προχωρήσετε τις σχέσεις σας με τη γειτονική μας χώρα. Εάν στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης προβάλλετε σε 20, σε 30 χρόνια την εικόνα του κόσμου όπως θα ήθελε το Λονδίνο, η βρετανική κυβέρνηση να είναι ο κόσμος, και από την άλλη να προβάλλετε την εικόνα του πώς η Άγκυρα με τη σημερινή της κυβέρνηση θα ήθελε να είναι ο κόσμος, πόσο όμοιες είναι αυτές οι δύο εικόνες; Πόσο δηλαδή τελικά οι στρατηγικές επιδιώξεις του δυτικού κόσμου προσομοιάζουν με τις στρατηγικές επιδιώξεις της Άγκυρας;»

Ξεκαθάρισε, δε, ότι η Τουρκία «ασκεί Νεοθωμανική εξωτερική πολιτική» ενώ ανέλυσε: «Το διάστημα έχει προσπαθήσει να στρογγυλέψει γωνίες. Αλλά υπάρχουν πράγματα εκεί που δεν έχουν αλλάξει. Η Τουρκία είναι η έδρα ενός μεγάλου τμήματος της εξωτερικής παρουσίας της Χαμάς, για παράδειγμα. Η ισλαμική αντιμετώπιση στο παγκόσμιο γίγνεσθαι από την πλευρά τής τουρκικής κυβέρνησης δεν είναι κάτι που ελαττώνεται. Είναι κάτι που μεγεθύνεται».

«Είχαμε άλλη αντίληψη για τον Πρόεδρο Ερντογάν εδώ και κάποια χρόνια. Έχουμε άλλη σήμερα για τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Δεν υποτιμώ καθόλου, και θέλω να είμαι σαφής σε αυτό. Ο Πρόεδρος Ερντογάν έχει καταφέρει να μετασχηματίσει την Τουρκία. Έχει κάνει τεράστια άλματα. Έχει πετύχει πράγματα. Το ερώτημα, όμως, που καλείται ο Δυτικός κόσμος στο σύνολο του να απαντήσει είναι αν η κατεύθυνση την οποία έχει δώσει στην Τουρκία είναι συμβατή με τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα και τις αξίες της Δύσης» επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Για την Ελλάδα, ο κ. Δένδιας διευκρίνισε ότι με την εφαρμογή της «Ατζέντας 2030» δεν ελλοχεύει ο κίνδυνος φινλανδοποίησης ενώ τόνισε: «Την Ελλάδα την βοηθάει η εξέλιξη της τεχνολογίας. Η τεχνολογία μπορεί να επιτρέψει την μόχλευση δυνάμεων και δυνατοτήτων ώστε οι αριθμοί να μην παίζουν τον κύριο ρόλο. Γιατί δεν χρειάζεται να ξεγελιόμαστε. Είμαστε περίπου το 1/9, το 1/10 (πληθυσμιακά)».

Για την παρουσία σύγχρονων εξοπλιστικών συστημάτων στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε: «Ήταν μια παρέλαση που ένα τμήμα της τουλάχιστον είχε το στοιχείο της διαφορετικότητας. Έδειξε στην ελληνική κοινωνία ότι περνάμε σε μια καινούργια εποχή. Και επίσης, ένα τμήμα από αυτό το κομμάτι της παρέλασης ήταν δικής μας παραγωγής».

«Παρουσιάσαμε δυο κινητά εργοστάσια παραγωγής drones, τα οποία συνοδεύουν τις μεγάλες μονάδες μας. Και τα οποία μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε. Σε ελάχιστα χρόνια κάθε ελληνικός σχηματισμός θα έχει ένα κινητό εργοστάσιο παραγωγής drones, ελληνικών drones με ελληνική τεχνολογία και με προγραμματιστή επί του εργοστασίου που να μπορεί να αναπροσαρμόζει τις δυνατότητες του drone σε σχέση με το τι έρχεται από την άλλη πλευρά» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Για το σύστημα «Κένταυρος», το χαρακτήρισε «το πιο εξελιγμένο anti-drone σύστημα», ειδικά για τα τουρκικά drones «Bayraktar».

«Και παρεμπιπτόντως», συμπλήρωσε, «έχουμε ήδη ενδιαφέρον από δύο χώρες» για να αγοράσουν τον «Κένταυρο».

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα μπήκε στην κρίση για δύο βασικούς λόγους: Το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών». Και συνέχισε: «Εμείς στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και τα δύο δυνάμει προβλήματα, διότι πάλι όπως σωστά λέχθηκε, το δημόσιο χρέος είναι στο 153% του ΑΕΠ και το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών παραμένει παθητικό».

Εξήγησε ότι το υπουργείο προχωρά με «εσωτερικές εξοικονομήσεις», δηλαδή «ό,τι αυξήσεις μισθών δώσαμε στο προσωπικό, τις δώσαμε από εξοικονομήσεις που κάναμε».

«Και στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών προσπαθούμε με αυτή την αλυσίδα καινοτομίας (Διεύθυνση Καινοτομίας, ΕΛΚΑΚ) να μοχλεύσουμε τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων που να μπορούν και να εξαχθούν» τόνισε ο κ. Δένδιας.

«Πρέπει», ξεκαθάρισε, «να δημιουργήσουμε καινοτόμα προϊόντα. Έχουμε καθυστερήσει, αλλά ακριβώς επειδή η τεχνολογία εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα, έχουμε τη δυνατότητα αυτού που οι αγγλοσάξονες λένε "jump start", να πάμε μπρος. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και έχουμε κλείσει ένα κομμάτι του εξοπλιστικού για καινοτόμα ελληνικά προϊόντα. Εάν δεν χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα για καινοτόμα ελληνικά προϊόντα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Άρα λοιπόν κατευθύνουμε τις δυνάμεις μας ακριβώς προς αυτό το σημείο».

Όπως ανέλυσε, για την εισαγωγή της Τουρκίας στη χρηματοδότηση κατά 100% τουρκικών προϊόντων, ο κανονισμός SAFE της ΕΕ δεν θέτει προϋπόθεση ομοφωνίας. «Υπάρχει», είπε ο κ. Δένδιας, «όμως δέσμευση της Επιτροπής, ότι θα φέρει αυτή τη σύμβαση με πρόταση να ψηφιστεί με ομοφωνία».

«Θεωρώ αυτονόητο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τηρήσει τη δέσμευσή της» δήλωσε και συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι αυτό που λέει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το λογικό αυτονόητο. Πώς θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο μία χώρα που έχει εκδώσει απειλή πολέμου εναντίον χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Και η οποία χώρα μάλιστα κατέχει και άλλη χώρα και η οποία έχει και άλλα παράνομα κλπ;»

Ουδείς εξ ημών είναι «τουρκοφάγος» και ουδείς εξ ημών είναι που δεν επιθυμεί καλές σχέσεις με την Τουρκία, εξήγησε και προσέθεσε: «Αλλά για να υπάρχουν καλές σχέσεις πρέπει να είναι ειλικρινείς οι σχέσεις - και ειλικρινής σχέση σημαίνει ο ένας να σέβεται τα νόμιμα δικαιώματα του άλλου».

Για την αμυντική βιομηχανία, ο κ. Δένδιας επανέλαβε ότι «έχουμε πει σε όλους τους ξένους συνομιλητές μας ότι η αγορά από την πλευρά μας εξοπλισμών, αυτών που δεν μπορούμε να παράξουμε, σημαίνει υποχρέωσή τους να επενδύσουν το 25% της αγοράς μέσω ελληνικών επιχειρήσεων». «Αυτό είναι, μάλιστα, ένας από τους όρους του συμβολαίου τής απόκτησης της 4ης γαλλικής φρεγάτας της Belharra. Αυτό όμως είναι όπως είμαστε σήμερα» επισήμανε.

«Στο νέο ναυπηγικό μας πρόγραμμα, οι απαιτήσεις μας είναι πολύ μεγαλύτερες. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε πλοία εδώ, για να μην πω τα πλοία εδώ. Έχουμε εξαιρετικές δυνατότητες, τις είχαμε στο παρελθόν, τις απωλέσαμε μέσα στην κρίση και λίγο πριν από αυτήν, μπορούμε να τις ξαναδημιουργήσουμε» αποσαφήνισε ο υπουργός.

«Το ελληνικό Ναυτικό θα συνεχίσει να προμηθεύεται πλοία, ήδη συζητάμε για τη νέα γενιά, την επόμενη γενιά φρεγατών, τις Constellation, ήδη συζητάμε για την επόμενη γενιά των υποβρυχίων μας και ήδη το ΕΛΚΑΚ έχει προκηρύξει τον σχεδιασμό ελληνικού πλοίου, μιας βάσης πλοίου, το οποίο κατ΄ αρχήν θα είναι περιπολικό, αλλά σιγά-σιγά θα το εξελίξουμε για να γίνει κορβέτα και κάποια στιγμή και κάτι παραπάνω από αυτά. Όλα αυτά προφανώς πρέπει να μπορούν να κατασκευαστούν, να επισκευαστούν, να εκσυγχρονιστούν σε ελληνικά ναυπηγεία, οτιδήποτε άλλο είναι λάθος για τη χώρα» ανέλυσε.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν έναν πολλαπλό ρόλο» είπε και συνέχισε: «Κατ΄ αρχήν εγγυώνται το μέγιστο αγαθό, την ασφάλεια. Όχι γενικά και αόριστα, την ασφάλεια. Την ασφάλεια της καθεμιάς και του καθενός από μας. Τον τρόπο ζωής μας, την αξιοπρέπειά μας, την ανεξαρτησία μας, την περιουσία μας. Αυτό είναι ένα κομμάτι του συνταγματικού τους ρόλου. Κάνουν όμως και πολλά άλλα πράγματα».

Αναφέρθηκε στην προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας και των Ενόπλων Δυνάμεων ευρύτερα στην Πολιτική Προστασία «όταν υπάρχουν φωτιές, όταν υπάρχουν πλημμύρες, όταν υπάρχουν ανάγκες» ενώ συμπλήρωσε: «Έχουμε δημιουργήσει την Διεύθυνση Φυσικών Καταστροφών που είναι ο φυσικός σύμμαχος των Σωμάτων Ασφαλείας και του Έλληνα πολίτη την ώρα της ανάγκης».

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν εκφράζουν ένα κόμμα, μια κυβέρνηση, έναν υπουργό, έναν πρωθυπουργό. Την εθνική ενότητα εκφράζουν και συμβολίζουν, το Εθνόσημο φοράνε όσοι φοράνε τη στολή, δεν φοράνε το σήμα της Νέας Δημοκρατίας» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Για τη στράτευση των γυναικών, ο υπουργός υπογράμμισε: «Ξεκινάμε το 2026 την εθελοντική στράτευση γυναικών. Θα ξεκινήσουμε να δημιουργήσουμε μια μονάδα 100, 150 εθελοντριών για να μπορέσουμε να συνδέσουμε τις γυναίκες ακόμα περισσότερο με τις Ένοπλες Δυνάμεις, διότι στα επαγγελματικά μας στελέχη είμαστε αρκετά καλά. Το 17% των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι γυναίκες. Είμαστε περίπου στον μέσο όρο του παγκόσμιου δείκτη».

«Πρέπει όμως να πάμε και ένα βήμα παραπέρα ώστε να δημιουργηθεί η υποδομή αλλά και η αντίληψη και η κουλτούρα εάν ποτέ χρειαστεί, οι γυναίκες να μπορούν να υπηρετήσουν δίπλα στους άντρες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Νομίζω ο γυναικείος πληθυσμός της χώρας θα το αγκαλιάσει με ενθουσιασμό. Έχουμε φτιάξει ένα ειδικό στρατόπεδο, πάμε σιγά-σιγά, αλλά είναι κάτι το οποίο με γεμίζει με μεγάλη αισιοδοξία. Οι γυναίκες έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα στις Ένοπλες Δυνάμεις και το κάνουν ήδη» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ