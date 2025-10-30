Ολλανδία: Ανοίγει ο δρόμος για σχηματισμό κεντρώου συνασπισμού, η ακροδεξιά έχασε έδαφος

Το μεγαλύτερο κόμμα που προέκυψε από το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία πρέπει να έχει την πρωτοβουλία στον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του κεντρώου D66 Ρομπ Γέτεν.

Η ακροδεξιά φαίνεται πιθανό ότι θα αποκλειστεί από την επόμενη κυβέρνηση της Ολλανδίας, της οποίας ενδέχεται να ηγηθεί ένας ανοικτά γκέι πρωθυπουργός μετά τις εκλογές, στις οποίες το αντιισλαμικό Κόμμα της Ελευθερίας του Γκερτ Βίλντερς έχασε έδαφος ενώ αυξήθηκε η υποστήριξη προς το κεντρώο D66.

Με καταμετρημένο το 98% των ψήφων στις χθεσινές εκλογές, το D66 και το PVV του Βίλντερς έρχονταν νωρίς σήμερα το πρωί ισόπαλα καθώς οι προβολές δείχνουν ότι θα πάρουν από 26 έδρες στην 150μελή κάτω βουλή του κοινοβουλίου.

Όλα τα μείζονα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να συγκυβερνήσουν με τον Βίλντερς αφού αυτός ο τελευταίος έριξε τον προηγούμενο κυβερνητικό συνασπισμό, στον οποίο ηγείτο το δικό του κόμμα. Έτσι δεν έχει κάποια αξιόπιστη οδό προς μια πλειοψηφία.

Επευφυμίες και φωνές «Ναι, μπορούμε», ξέσπασαν κατά τον εορτασμό του D66 για τα αποτελέσματα το βράδυ των εκλογών, ενώ το πλήθος κουνούσε ολλανδικές σημαίες. «Δείξαμε, όχι μόνο στην Ολλανδία, αλλά και στον κόσμο, ότι είναι δυνατό να ηττηθούν λαϊκιστικές και ακροδεξιές κινήσεις», είπε στο πλήθος ο Ρομπ Γέτεν, ο επικεφαλής του D66.

«Εκατομμύρια Ολλανδοί γύρισαν σήμερα μια σελίδα και αποχαιρέτησαν τις πολιτικές του αρνητισμού, του μίσους, του ατέλειωτου 'Όχι, δεν μπορούμε'».

Για τον Βίλντερς, το χθεσινό αποτέλεσμα σηματοδότησε σημαντική πτώση από τις 37 έδρες που το αντιμεταναστευτικό VVP είχε κερδίσει το 2023 στις προηγούμενες εκλογές.

Οι ολλανδικές εκλογές θεωρούνταν τεστ για το αν η άκρα δεξιά έχει επεκτείνει την εμβέλειά της ή αν η δύναμή της έχει κορυφωθεί σε τμήματα της Ευρώπης. Το αποτέλεσμα μπορεί να δείχνει ότι η γοητεία της έχει όρια, σημειώνει το Reuters.

Γέτεν (D66): Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης

Το μεγαλύτερο κόμμα που προέκυψε από το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία πρέπει να έχει την πρωτοβουλία στον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του κεντρώου D66 Ρομπ Γέτεν.

«Κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να έχει την πρωτοβουλία», είπε ο Γέτεν το πρωί μετά τις εκλογές και πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι θα είναι δύσκολο για τον Βίλντερς να εξασφαλίσει πλειοψηφία.

Τα συστημικά κόμματα από την αριστερά μέχρι την δεξιά έχουν τις τελευταίες εβδομάδες αποκλείσει την πιθανότητα να συνεργαστούν στη νέα κυβέρνηση με το PVV.

Τα κόμματα θα πρέπει τώρα να αρχίσουν τις συνομιλίες για τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης. Όμως με λιγότερες από 3.000 ψήφους απόσταση μεταξύ των δύο πρώτων, μπορεί να χρειαστούν ημέρες για να αναδειχθεί ο νικητής. Αυτό μπορεί να καθυστερήσει τις συνομιλίες για το σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού.

Παραδοσιακά, το κόμμα με τις περισσότερες ψήφους αναλαμβάνει πρώτο από το κοινοβούλιο να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Χθες, Τετάρτη, το βράδυ, τα έξιτ πολ και τα πρώτα αποτελέσματα έδειχναν νίκη με μικρή διαφορά του προοδευτικού D66, με το κόμμα του Βίλντερς να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Όμως στη συνέχεια η καταμέτρηση των ψήφων έδειξε ελαφρώς ισχυρότερες επιδόσεις για το PVV.

Η αλλαγή αυτή κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα είναι απίθανο να αλλάξει τη σύνθεση του επόμενου κυβερνητικού συνασπισμού και το αποτέλεσμα φαίνεται ότι ανοίγει το δρόμο στον 38χρονο Γέτεν, τον ηγέτη του D66, για να σχηματίσει κυβέρνηση ως ο νεότερος πρωθυπουργός που είχε ποτέ η Ολλανδία.

Ο Βίλντερς λέει πως ακόμα δεν έχουν τελειώσει όλα

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα έχουμε στην Ολλανδία τον πρώτο ομοφυλόφιλο πρωθυπουργό, ο οποίος είναι επίσης κάποιος που συνδυάζει όλες τις θετικές δυνάμεις», είπε στη συγκέντρωση του D66 η 25χρονη ψηφοφόρος Λότε φαν Σλούτεν.

Ο Βίλντερς είπε ότι θα ηγηθεί του σχηματισμού κυβέρνησης, αν το PVV έρθει τελικά πρώτο.

«Όσο δεν είναι 100% ξεκάθαρο, το D66 δεν μπορεί να ηγηθεί. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εμποδίσουμε κάτι τέτοιο», δήλωσε σε ανάρτησή του στο X.

Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται σε περιοχές, μεταξύ των οποίων τμήματα του Άμστερνταμ, που είναι πιο ευνοϊκά προς το D66, αλλά και στην περιοχή του Λίμπουργκ (Λιμβουργία), που ευνοεί περισσότερο το PVV.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ