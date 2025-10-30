Πολιτική | Διεθνή

Ουγγαρία-ΗΠΑ: Στις 7 Νοεμβρίου στην Ουάσινγκτον η συνάντηση Ορμπάν με τον Τραμπ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ουγγαρία-ΗΠΑ: Στις 7 Νοεμβρίου στην Ουάσινγκτον η συνάντηση Ορμπάν με τον Τραμπ
Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 7 Νοεμβρίου στην Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε σήμερα στη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου ο προσωπάρχης του πρωθυπουργού.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 7 Νοεμβρίου στην Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε σήμερα στη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου ο προσωπάρχης του πρωθυπουργού.

Ο Γκεργκέλι Γκουλιάς δήλωσε ότι η συνάντηση θα επιτρέψει στους δύο ηγέτες να συζητήσουν για ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Νωρίτερα ο Ορμπάν είπε ότι θα συζητήσει για τις αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών με τον Τραμπ στη διάρκεια της προγραμματισμένης συνάντησής τους.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΡΓΑΝΗ: Αρνητικό ρεκόρ δεκαετίας τον Σεπτέμβριο με 369.690 απολύσεις - Μειωμένου ωραρίου οι περισσότερες προσλήψεις

Πώς διεκδικούν «κούρεμα» χρέους οι οφειλέτες – Οδηγίες ρύθμισης χρεών

Ο πόλεμος της σόγιας ΗΠΑ - Κίνας: Πρώτο θύμα οι Αμερικάνοι αγρότες, κατά πλειοψηφία ψηφοφόροι Τραμπ!

tags:
Βίκτορ Όρμπαν
Ντόναλντ Τραμπ
Ουγγαρία
ΗΠΑ
Κυρώσεις
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider