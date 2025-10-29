Ινδία-ΕΕ: Χάλυβας, οχήματα και συνοριακοί μηχανισμοί άνθρακα «απαιτούν περισσότερες συζητήσεις»

Ο Ινδός υπουργός Εμπορίου Πίρους Γκογιάλ είχε συνομιλίες για την εμπορική συμφωνία με την ΕΕ στη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε στις 26-28 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με τον χάλυβα, τα οχήματα, αλλά και το συνοριακό μηχανισμό αναπροσαρμογής του άνθρακα, απαιτούν περισσότερες συζητήσεις με δεδομένες τις ουσιαστικές ευαισθησίες που υπάρχουν, ανέφερε σε μία σημερινή ανακοίνωσή του το Νέο Δελχί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ