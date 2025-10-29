Πολιτική | Διεθνή

Ινδία-ΕΕ: Χάλυβας, οχήματα και συνοριακοί μηχανισμοί άνθρακα «απαιτούν περισσότερες συζητήσεις»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ινδία-ΕΕ: Χάλυβας, οχήματα και συνοριακοί μηχανισμοί άνθρακα «απαιτούν περισσότερες συζητήσεις»
Ο Ινδός υπουργός Εμπορίου Πίρους Γκογιάλ είχε συνομιλίες για την εμπορική συμφωνία με την ΕΕ στη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε στις 26-28 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με τον χάλυβα, τα οχήματα, αλλά και το συνοριακό μηχανισμό αναπροσαρμογής του άνθρακα, απαιτούν περισσότερες συζητήσεις με δεδομένες τις ουσιαστικές ευαισθησίες που υπάρχουν, ανέφερε σε μία σημερινή ανακοίνωσή του το Νέο Δελχί.

Ο Ινδός υπουργός Εμπορίου Πίρους Γκογιάλ είχε συνομιλίες για την εμπορική συμφωνία με την ΕΕ στη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε στις 26-28 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

IRIS: Από την 1η Δεκεμβρίου η υποχρεωτική εφαρμογή για όλες τις επιχειρήσεις – Παράταση ενός μήνα

Ακίνητα: Ποιες είναι οι τάσεις στα ενοίκια - Σε ποιες κατοικίες στρέφονται οι μισθωτές

Ποιοι Έλληνες εργάζονται έως και 49 ώρες την εβδομάδα - Πόσο δουλεύει ο μέσος Ευρωπαίος

tags:
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ινδία
Χάλυβας
Αυτοκίνητο
Εκπομπές άνθρακα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider