Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας μετά την εντολή Νετανιάχου

Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγη ώρα αφού το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα καταγγέλλοντας παραβίαση των όρων της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγη ώρα αφού το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα καταγγέλλοντας παραβίαση των όρων της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές στον παλαιστινιακό θύλακα κατά τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και τέσσερις τραυματίσθηκαν.

«Η δύναμη κατοχής βομβαρδίζει τη Γάζα με τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές κατά παραβίαση της εκεχειρίας», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Νωρίτερα, το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα επικαλούμενος παραβίαση της εκεχειρίας ως προς τη διαχείριση της διαδικασίας παράδοσης των σορών των ομήρων.

Λίγο αργότερα, ο υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς ανακοίνωσε ότι η Χαμάς επετέθη κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας και αυτό «θα το πληρώσει ακριβά».

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς θα πληρώσει ακριβά την επίθεση κατά στρατιωτών της Τσαχάλ στη Γάζα και την παραβίαση της συμφωνίας για την παράδοση των σορών των ομήρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κατς.

Η Χαμάς ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι δεν έχει σχέση με επίθεση κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα και ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η εντολή Νετανιάχου

Έπειτα από συνεδρίαση με θέμα την ασφάλεια, «ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης του πρωθυπουργικού γραφείου.

Νωρίτερα σήμερα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε την Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα, καθώς το φέρετρο που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ στη διάρκεια της περασμένης νύχτας θεωρείται ότι περιέχει τα λείψανα ενός ομήρου, η σορός του οποίου είχε ήδη ανακτηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις πριν από δύο χρόνια και όχι κάποιου από τους 13 ομήρους, οι σοροί των οποίων δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί.

Παράλληλα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, ανακοίνωσε ότι αναβάλλουν την παράδοση των λειψάνων ομήρου που είχαν αναγγείλει για τις 20.00 τοπική ώρα σήμερα.

«Σήμερα, οι Ταξιαρχίες Εζεντί αλ-Κάσαμ βρήκαν το σώμα ενός από τους κρατούμενους της κατοχικής δύναμης κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων έρευνας σε ένα από τα τούνελ που βρίσκονται στον νότιο τομέα της Γάζας», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

«Θα αναβάλουμε την προγραμματισμένη για σήμερα παράδοση λόγων των παραβιάσεων της δύναμης κατοχής», προστίθεται στην ανακοίνωση που προειδοποιεί ότι «κάθε σιωνιστική κλιμάκωση θα παρεμποδίσει τις επιχειρήσεις αναζήτησης και ανάσυρσης των σορών».

Βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, κατά την πρώτη φάση η Χαμάς απελευθέρωσε στις 13 Οκτωβρίου το σύνολο των 20 ζωντανών ομήρων που κρατούσε στη Γάζα. Οφειλε επίσης να έχει παραδώσει τις σορούς 28 ομήρων, από τις οποίες έχει παραδώσει 15 μέχρι σήμερα με το επιχείρημα ότι υπάρχουν δυσκολίες για την ανεύρεσή τους κάτω από τα ερείπια που έχει προκαλέσει η ισραηλινή επίθεση στον παλαιστινιακό θύλακα.