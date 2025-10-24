Έτοιμη για ειρήνη στη Γάζα η Άγκυρα - Βρετανικά Eurofighter οι τουρκικές εγγυήσεις

Όμως το θέμα τρέχει.

«Η πρόοδος που έχει σημειωθεί στη συμφωνία για τα Eurofighter με το Ηνωμένο Βασίλειο σηματοδοτεί την ετοιμότητα για την Δύναμη Κρούσης στη Γάζα», δήλωσαν πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σύμφωνα με τη Deutsche Welle μετά από εβδομαδιαία ενημέρωση Τύπου, προσθέτοντας ότι όταν η προμήθεια αεροσκαφών φτάσει στο στάδιο της σύμβασης, «θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά μας».

Όμως το θέμα τρέχει. Σύμφωνα με τον σημερινό τουρκικό Τύπο την επόμενη εβδομάδα αναμένονται στην Άγκυρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ μαζί με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων και τον αρχηγό της Βασιλικής Αεροπορίας. Η υψηλή αυτή παρουσία πιθανότατα σηματοδοτεί την υπογραφή της συμφωνίας. Εντωμεταξύ ανακοινώθηκε και η επίσημη επίσκεψη του Γερμανού καγκελαρίου στην Τουρκία στις 30 Οκτωβρίου.

Έτοιμος για ειρήνη ο τουρκικός στρατός

Για την πιθανή συμμετοχή τουρκικών στρατευμάτων στην σχεδιαζόμενη Δύναμη Κρούσης για τη Γάζα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας έσπευσε να υπογραμμίσει ότι ο στρατός της Τουρκίας είναι έτοιμος να αναλάβει οποιαδήποτε αποστολή που αποσκοπεί στη διατήρηση της ειρήνης, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της DW.

Στο μεταξύ φαίνεται ότι δημιουργείται ένα πολιτικοστρατιωτικό Κέντρο Συντονισμού (CMCC) στο πλαίσιο της σύσταση της Δύναμης Κρούσης και επίσης η σύσταση μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF), στην οποία θα ανατεθούν συγκεκριμένα καθήκοντα όπως η διεξαγωγή περιπολιών ασφαλείας, η προστασία των πολιτικών υποδομών, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, η διασφάλιση της ασφάλειας των συνόρων, η εκπαίδευση των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας και η παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός.