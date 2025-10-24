Ιταλία: Στο 30,3% της πρόθεσης ψήφου το κόμμα της Μελόνι

Πολιτική | Διεθνή

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες δυνάμεις του κυβερνητικού συνασπισμού, η Φόρτσα Ιτάλια, με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, λαμβάνει ποσοστό 8,9% και η Λέγκα του υπουργού Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι, 8,5%.

Σύμφωνα με τον μέσο όρο όλων των δημοσκοπήσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα στην Ιταλία, το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι «Αδέλφια της Ιταλίας» παραμένει πρώτο κόμμα στην πρόθεση ψήφου, με ποσοστό 30,3%.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες δυνάμεις του κυβερνητικού συνασπισμού, η Φόρτσα Ιτάλια, με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, λαμβάνει ποσοστό 8,9% και η Λέγκα του υπουργού Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι, 8,5%.

Δεύτερη πολιτική δύναμη στην πρόθεση ψήφου των Ιταλών είναι το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, με ποσοστό 22,2%. Ακολουθούν, πάντα από τον χώρο της αντιπολίτευσης, το Κίνημα Πέντε Αστέρων, με 12,5% και η συμμαχία της Ιταλικής Αριστεράς με τους Οικολόγους, με 6,4%.

Από τον κεντρώο, αντιπολιτευόμενο χώρο, τα κόμματα Azione (Δράση) και η «Ιταλία των Αξιών» «πείθουν» το 3% και 2,5%, αντίστοιχα, του στατιστικού δείγματος, ενώ οι ριζοσπάστες του «Περισσότερο Ευρώπη» επιλέγονται από το 1,7% των ερωτηθέντων.

