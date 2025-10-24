Άγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια ο Δούκας για την καθαριότητα - Τι απαντά ο Δένδιας

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη θα ανατεθεί σε ιδιώτες». Τι διαμηνύει το ΥΕΘΑ.

Στα αρμόδια δικαστήρια με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος προσφεύγει ο Δήμος Αθηναίων, καθώς όπως τονίζει ο Χάρης Δούκας: «ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ιδιώτες».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας, μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, «επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη». «Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση» διαμηνύει το ΥΕΘΑ.

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφορικά με τις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων που ευχήθηκε καλή τύχη στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια υπογράμμισε: «Καταρχάς ξεκινάω από το "καλή τύχη". Το "καλή τύχη" νομίζω ο κ. Δούκας χρειάζεται να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας και σε όσους κυκλοφορούμε στην Αθήνα από την ημέρα εκλογής του και μετά, μέχρι τις επόμενες εκλογές».

«Τώρα από εκεί και πέρα, η ουσία βρίσκεται και στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, εκείνο με τον τρόπο που επιχειρησιακά θα αξιολογήσει ως καλύτερο, θα επιμεληθεί για την καθαριότητα, μέρος της φροντίδας είναι η καθαριότητα, όπως και για την ανάδειξη του μνημείου και από εκεί και πέρα νομίζω το πιο κρίσιμο βραχυπρόθεσμα και στο εξής, το είπα και χθες, είναι η δουλειά που πρέπει να κάνει για άλλη μια φορά με απόλυτο επαγγελματισμό η Ελληνική Αστυνομία, για να περιφρουρήσει την εφαρμογή αυτής της διάταξης και να μην επιτρέψει σε κανέναν καλοθελητή, δήθεν αλληλέγγυο, αναφέρομαι στα πολιτικά κόμματα που πάνε πάντοτε να δημιουργήσουν εντάσεις, να ακυρώσει στην πράξη την τροπολογία. Αυτά είναι τα κρίσιμα, αυτά ενδιαφέρουν την κοινωνία...» εξήγησε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και τυχόν αντιδράσεις που μπορεί να υπάρξουν κατά την ημέρα των εορτασμών της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, απάντησε ότι «θα πω ότι οποιοσδήποτε καταλαμβάνει δημόσιο χώρο είτε είναι πανεπιστήμιο είτε οτιδήποτε άλλο, οποιοσδήποτε προσπαθεί να προβοκάρει με κινήσεις οι οποίες είναι παράνομες, οποιοσδήποτε στρέφεται εναντίον των πολιτών, είναι παράνομος».

«Είναι εκτός νόμου και η κυβέρνηση αυτή σ' αυτό το περιβόητο 41% το οποίο αξιολογείται καθημερινά και στο τέλος της ημέρας θα κριθούμε ξανά από την κοινωνία, τους πολίτες, από τους ψηφοφόρους είχε μια ξεκάθαρη εντολή: "Σπάστε όλα αυτά τα δεσμά που κρατούσαν μια χώρα όμηρο κάποιων ιδεοληψιών". Και με δική μας ευθύνη, για να κάνουμε την αυτοκριτική μας, σε διακυβερνήσεις προηγούμενων ετών, όπως για παράδειγμα συνέβη κάποια προηγούμενα χρόνια που κάποιοι νόμιζαν ότι μπορούν στο όνομα της... επαναστατικής τους γυμναστικής, να κάψουν την Αθήνα» πρόσθεσε.

«Πέρασαν αυτά. Θεωρώ ότι οι πολίτες θα μας κρίνουν πολύ αυστηρά άρα ύψιστο καθήκον της κυβέρνησης αυτής είναι να βάλει τον νόμο πάνω από όλους και από όλα, από τους πάντες. Κανένας δεν μπορεί να είναι υπεράνω του νόμου. Άρα, νομίζω ότι όποιος έχει σκοπό να εμποδίσει, να διαλύσει, να περιορίσει, να κάνει οτιδήποτε, ειδικά σε έναν εορτασμό μιας εθνικής επετείου, καλά θα κάνει να το σκεφτεί ξανά και ξανά και είμαι σίγουρος ότι η μόνη αρμόδια για να του δώσει απαντήσεις, η Ελληνική Αστυνομία, θα δώσει ξανά την πιο ηχηρή απάντηση, προστατεύοντας την συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας, εκείνους που απλά θέλουν να πάνε να τιμήσουν τους ήρωες μας» σημείωσε.

Ο κ. Μαρινάκης σχολιάζοντας την ερώτηση των δημοσιογράφων για το εάν η κυβέρνηση φοβάται μήπως την 28η Οκτωβρίου υπάρξουν ακτιβιστικές δράσεις μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, κάτι το οποίο άφησε να εννοηθεί σε δηλώσεις της η Ζωή Κωνσταντοπούλου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Κανένας δεν εξεπλάγη από μια τέτοια διατύπωση από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Όταν δεν σέβεσαι τη μνήμη ανθρώπων, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει "επιτεθεί" σε έναν νεκρό μηχανοδηγό, όταν εργαλειοποιείς τον πόνο άλλων συγγενών, θυμάτων μιας τραγωδίας -θυμίζω ότι προσπαθεί να σώσει την πολιτική της καριέρα επενδύοντας στον ανθρώπινο πόνο και εργαλειοποιώντας τον- όταν δεν σε σταματάει τίποτα, προφανώς δεν υπολογίζεις ούτε εθνικές επετείους ούτε οτιδήποτε σχετικό. Οι ημέρες αυτές είναι ιερές, οι ημέρες αυτές ανήκουν στους Έλληνες, οι ημέρες αυτές ανήκουν σε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι, θυσιάστηκαν για την πατρίδα είτε μιλάμε για την 28η Οκτωβρίου είτε μιλάμε για την 25η Μαρτίου είτε μιλάμε για όλες τις σημαντικές ημέρες για το Έθνος μας και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν τον εορτασμό τους να τον διακινδυνεύσει. Ξέρετε, το 2025 δεν είναι ούτε 2008 ούτε 2012 ούτε 2015. Και η κοινωνία έχει καταλάβει πόσο ρυπαρές είναι όλες αυτές οι λογικές. Κάποτε ένα μέρος της κοινωνίας παρασυρόταν από τη δήθεν επαναστατική αριστερά και δικαιολογούσε κάποιες πράξεις ακτιβισμού ως επαναστατικές με ιδεολογικό μανδύα. Πλέον ξέρουν ότι όλες αυτές οι κινήσεις στην πραγματικότητα είναι η άλλη όψη των ακραίων. Η κυβέρνηση, λοιπόν, έχει μια ξεκάθαρη πολιτική εντολή...»…