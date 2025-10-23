Δούκας για Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Η ευθύνη ανήκει στην κυβέρνηση, καλή τους τύχη

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε διαδοχικές συναντήσεις σήμερα με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Όπως ανακοινώθηκε, αντικείμενο των συναντήσεων αποτέλεσε ο καλύτερος συντονισμός των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Δούκας: Η ευθύνη του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στην κυβέρνηση, καλή τους τύχη

Με ανάρτησή του στο Facebook την Πέμπτη, ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στη συντήρηση του Αγνώστου Στρατιώτη, μετά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δούκας σε ανάρτησή του στο Facebook επανέλαβε ότι «η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση» και ευχήθηκε «καλή τύχη».

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Καλή τους τύχη».