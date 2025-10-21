Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν περισσότερο

Ο πρωθυπουργός είπε ότι τα μέτρα για την ανάδειξη και προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη δεν ήταν εύκολη απόφαση.

«Παίρνω το λόγο για να υπερασπιστώ μια ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοντας στο βήμα της Βουλής.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι τα μέτρα για την ανάδειξη και προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη δεν ήταν εύκολη απόφαση. «Αφορούν έναν χώρο που τον θεωρούμε ιερό, που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, σε κανένα κόμμα, σε καμία οργάνωση, σε κανένα πρόσωπο. Αποτελεί τόπο μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι μιλάμε για τον ορισμό ενός χώρου συνύπαρξης και όχι αντιπαλότητας.

«Το μεγάλο ερώτημα, το οποίο πρέπει να απαντήσουμε σήμερα είναι αν θέλουμε να διαφυλάξουμε αυτόν τον χαρακτήρα αυτού του ιερού χώρου. Η απόφαση της κυβέρνησης σε αυτό το ερώτημα είναι καταφατική. Σε αυτό το ξεχωριστό χώρο δεν θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο άσχετο με την αποστολή του, ούτε θα γίνονται φθορές όσο εύλογα ακούγονται τα αιτήματα. Ο χώρος αυτός βρισκόταν επί δεκαετίες όμηρος επί θολού τοπίου αρμοδιοτήτων. Σταδιακά μετατράπηκε σε σκηνικό για κάθε είδους διαμαρτυρία και κάθε τύπου κομματική εκμετάλλευση. Έτσι τώρα το μνημείο περνά στην ευθύνη του υπουργείου Άμυνας, καθώς εκεί θα πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο αφιερωμένο στον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία. Το υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση, τη φροντίδα, την ανάδειξή του. Η αστυνομία θα μεριμνά για την προστασία του», πρόσθεσε.

Επισήμανε μάλιστα, ότι στην πλατεία Συντάγματος ή σε άλλο δημόσιο χώρο δεν αλλάζει τίποτα και παντού επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις.

«Δεν μιλάμε για κανένα περιορισμό δικαιωμάτων. Μιλάμε για την αποκατάσταση των πραγμάτων και των αξιών. Οι ιεροί χώροι ανήκουν σε όλους και όχι σε αυτούς που φωνάζουν περισσότερο. Η ενότητα οφείλει να προηγείται της διαμαρτυρίας και ο σεβασμός να προηγείται των κραυγών», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός έφερε ως παράδειγμα τι συμβαίνει σε αντίστοιχα μνημεία στην Ευρώπη. «Η δημοκρατία και ο πατριωτισμός δεν απειλούνται όταν υπερασπίζονται τα σύμβολά του, υπονομεύονται όταν τα εγκαταλείπουν», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν είναι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων. Είναι κενοτάφιο. Για σκεφτείτε αν συνέβαινε αυτό που συνέβη στον Άγνωστο Στρατιώτη, στην Ακρόπολη. Υπάρχουν κάποιοι χώροι που πρέπει να προστατεύονται με ειδικό καθεστώς; Η απάντηση είναι "ναι" και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει σε αυτή την κατηγορία», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν υπάρχει διάκριση στους νεκρούς, καθώς είναι άδικη και δεν τιμά τη μνήμη εκείνων που έχασαν τη ζωή τους σε οποιεσδήποτε συνθήκες, ενώ έκανε αναφορά στο μνημείο των θυμάτων της Μαρφίν.

Αναφερόμενος στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών, είπε ότι κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί ούτε τη θλίψη, ούτε την οργή τους.

«Ένα είδος ακτιβισμού σε ένα ιερό σημείο δεν υπηρετεί τα αιτήματά τους. Πώς θα αποδοθεί δικαιοσύνη; Μέσα από τη δίκη, η οποία ξεκινά τον Μάρτιο. Άκουσα ότι η κυβέρνηση υπέστη ήττα στο ζήτημα της εκταφής του παιδιού του κ. Ρούτσι. Η κυβέρνηση σέβεται και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εκφράζουμε την ικανοποιήσή μας που τελικά η δικαιοσύνη μπόρεσε και έδωσε μία λύση, δίνοντας τη δυνατότητα στον κ. Ρούτσι και σε όποιον συγγενή επιθυμεί την εκταφή του παιδιού του. Εύχομαι οι εκταφές να γίνουν για να πάρουν απαντήσεις οι γονείς. Με σεβασμό στους γονείς, τους ζητώ να αναλογιστούν μήπως δίνουν τα περιθώρια σε κάποιους αδίστακτους να οικειοποιηθούν το πένθος τους, να εργαλειοποιούν τον πόνο τους, φορώντας δήθεν κα. Κωνσταντοπούλου τη μάσκα της αλληλεγγύης. Πολιτικά πρόσωπα που έχουν διακριθεί και για τις εντάσεις και για τις διχαστικές τους ενέργειες. 36 είναι οι κατηγορούμενοι που θα δικαστούν τον Μάρτιο. Δύο στελέχη της ΝΔ βρίσκονται αντιμέτωποι με το δικαστικό συμβούλιο. Και από την άλλη πλευρά, ποιοι υπάρχουν; Οι οπαδοί του ξυλολίου που αν και οι θεωρίες τους κατέρρευσαν επιχείρησαν τώρα να τις αναστήσουν», συμπλήρωσε.

«Υπάρχει ή δεν υπάρχει μνημείο των Τεμπών; Υπάρχει και αμφιβάλω αν κάποιος από τους διαμαρτυρόμενους το έχει επισκεφτεί», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι εκείνοι που λένε ότι «δεν θα επιτρέψουμε να οικειοποιηθούν το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη», το θεωρεί ιδιοκτησία του.

«Τι θα πεί να ζούμε κάτω από τους ίδιους κανόνες δίχως κάποιοι με το έτσι θέλω να τους καταργούν. Τι σημαίνει δημόσιος χώρος. Θα ήταν χρήσιμο όσοι διαφωνούν , να αφουγκραστούν και τις οικογένειες που είχαν θύματα πολέμου, τους χιλιάδες που συρρέουν να ζήσουν την αλλαγή της προεδρικής φρουράς. Αν ρωτήσουμε την κοινωνία , ο Άγνωστος Στρατιώτης πρέπει να είναι χώρος μνήμης ή χώρος διαμαρτυρίας τι απάντηση θα έδινε; Είμαι σίγουρος ότι θα ήθελε να διαφυλάξει τον χαρακτήρα του Αγνώστου Στρατιώτη», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «επιτέλους αυτό το οποίο κάνουμε έπρεπε να έχει γίνει από καιρό» και πως μια σύγχρονη κοινωνία οφείλει να ζει με κανόνες με το δημόσιο χώρο να είναι κτήμα του συνόλου.

«Θεωρώ τεχνητή απόπειρα διχασμού. Είναι αντιπαλότητα χωρίς ουσία. Αλίμονο αν η μνήμη γραφόταν στο έδαφος και διαρκούσε όσο η μπογιά ενός σπρέι. Η μνήμη των θυμάτων των Τεμπών θα ζει για πάντα στις καρδιές όλων μας», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι «κανείς δεν προσπάθησε να συγκαλύψει τίποτα» και έκανε λόγο για λυσσαλέα προσπάθεια κάποιων να καθυστερήσει η δίκη για να κάνουν κάποιοι και κάποιες σπέκουλα.

«Παρά την προσπάθεια κάποιων να βαφτίσουν ως έγκλημα ένα δυστύχημα, οι πλάκες αριστερά και δεξιά από την τιμητική φρουρά των ευζώνων μας θυμίζουν τον προορισμό του μνημείου. Είναι ακατανόητη η στάση ενός τμήματος της αντιπολίτευσης που συντάσσεται με το παράδοξο μέτωπο της άρνησης. Έγιναν ουρά σας όλη η αντιπολίτευση κα Κωνσταντοπούλου. Το πετύχατε. Να πείτε μπράβο στον κ. Ανδρουλάκη. Πριν έρθω στο ΠΑΣΟΚ, έχω μια απορία. Γιατί δεν είναι εδώ ο κ. Βελόπουλος. Ο κ. Δένδιας συνυπέγραψε την τροπολογία κ. Ανδρουλάκη. Οι ακραίοι υπερπατριώτες, απευθύνομαι στον κόμμα της Ελληνικής Λύσης, να μη θέλετε να προστατεύεται χώρος που είναι ταυτισμένος με την ελληνική παράδοση; Γιατί άραγε; Τι θα πείτε στους ψηφοφόρους σας;», συνέχισε.

Για το ΠΑΣΟΚ ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η στάση του είναι ακατανόητη για θεσμικό κόμμα που έχει ταυτίσει την ιστορία του με τη σύγχρονη ιστορία της μεταπολίτευσης.

«Δεν περίμενα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να γίνει παρακολούθημα των πιο ακραίων φωνών στο κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ακούσω προτάσεις. Σας καλώ να αναθεωρήσετε τη θέση σας. Όλοι κρινόμαστε τελικά. Κριθήκαμε και θα κριθούμε και πάλι. Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Κρινόμαστε και κάθε μέρα για την ισχύ των επιχειρημάτων μας. Θέλουμε η Αθήνα να ανακτήσει το ιερό μνημείο στο κέντρο της, να ζήσει στο χρόνο ως τόπος τιμής, ενότητας, αναστοχασμού και συλλογικής αυτοσυνείδησης», υπογράμμισε.

Η ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή

Φλωρίδης: Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες

«Η θεσμική προσέγγιση της κυβέρνησης στο θέμα του υπέρτατου Εθνικού Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτου δεν κοιτάει τον λαό ως Δεξιά, Κέντρο ή Αριστερά. Απευθύνεται στον ελληνικό λαό με το πνεύμα της ομοψυχίας των εθνικών μας αγώνων, με την αίσθηση των κοινών ημών περιπετειών εις την διαδρομήν της Ιστορίας» τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, υποστηρίζοντας την τροπολογία της κυβέρνησης και κάλεσε τα κόμματα να κατανοήσουν σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, που αυξάνεται η εθνική διακινδύνευση δεν έχουμε περιθώρια διχασμών και μάλιστα πάνω σε ιστορικά εθνικά σύμβολα.

«Πρόκειται για το Μνημείο που το Έθνος μας τιμά τους αγώνες του λαού μας. Αυτό το Μνημείο αφορά η πρωτοβουλία της κυβέρνησης, με σεβασμό στην εθνική μνήμη, ενότητας και ομοψυχίας, που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες» υπογράμμισε επίσης ο κ. Φλωρίδης ο οποίος προσέθεσε ότι στην πραγματικότητα η πρωτοβουλία της κυβέρνησης αφορά την αποκατάσταση του θεσμικά αυτονόητου. «Είναι η μνήμη του Έθνους μας εκεί» είπε ο κ. Φλωρίδης και ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν επιχειρεί να αντιπαραθέσει την ιερότητα του χώρου και του συμβολισμού του με τις εκδηλώσεις του λαού. «Δεν υπάρχει το Εθνικό Μνημείο και τα Τέμπη από την άλλη, το Μάτι και το Σάμινα. Υπάρχει το Εθνικό Μνημείο, που τιμούμε τους νεκρούς μας και υπάρχουν οι χώροι που τιμούμε τις κοινωνικές απόψεις και τα προβλήματα» σημείωσε.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, επιφύλαξε ακόμη τριμέτωπη επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, την Αριστερά που κατηγόρησε ότι τα επιχειρήματά της είναι εν κενώ αφού μιλά για απαγόρευση συναθροίσεων και τα «υπερπατριωτικά κόμματα» που, όπως είπε, σήμερα ξεδίπλωσαν εθνομηδενιστικές απόψεις.

«Όμως ενώ είναι αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης, η αντιπολίτευση καταφεύγει σε νομικίστικες προσεγγίσεις επειδή δεν έχει το παραμικρό αφήγημα για τον προορισμό και την προστασία του" καταλόγισε στα κόμματα ο κ. Φλωρίδης και παρατήρησε ότι από το σκεπτικό των προτάσεων των κομμάτων, απουσιάζει παντελώς ο προορισμός αυτού του υπέρτατου Μνημείου του νεώτερου Ελληνισμού, παρά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου αναφέρεται σαν «ένα Μνημείο» ή σαν «ένας δημόσιος χώρος» από τα πολλά που έχουμε στη χώρα.

Ειδικώς για το ΠΑΣΟΚ, το κατηγόρησε ότι επέλεξε να προσπεράσει ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά δηλαδή την προσήλωσή του στα εθνικά και πατριωτικά χαρακτηριστικά του και μετατρέπεται για μια ακόμη φορά σε παρακολούθημα των «κομματιών της Αριστεράς» χωρίς να υπολογίζει το τίμημα που κατέβαλλε εξαιτίας αυτών των επιλογών.

«Επιλέξατε μια αντιπαράθεση για την προστασία του ύψιστου Μνημείου του Ελληνισμού με νομικίστικα τερτίπια αναφέροντας πως είναι απλώς ένα Μνημείο, το Μνημείο του Έθνους», είπε προς τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Απευθυνόμενος προς την Αριστερά είπε ότι μιλά για απαγόρευση των συναθροίσεων ενώ 10 μέτρα πιο εκεί από το Μνημείο είναι τα 25 μέτρα της Πλατείας Συντάγματος. «Κι επειδή μερικά τετραγωνικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως χώρος προστασίας του υπέρτατου εθνικού Μνημείου του Ελληνισμού, το πρόβλημά σας είναι «μα γιατί δεν μας αφήνετε να το καταπατήσουμε κι αυτό; Δεν μας φθάνουν τα 25 στρέμματα της Πλατείας Συντάγματος, θέλουμε και το μισό στρέμμα του Άγνωστου Στρατιώτη».

Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας

Ακολούθησε της ομιλίας του υπουργού Δικαιοσύνης, η απόρριψη δια εγέρσεως των ενστάσεων αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας με κοινό το σκεπτικό ότι με την τροπολογία της κυβέρνησης για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, παραβιάζεται το δικαίωμα του συνέρχεσθαι.

Πρώτος τον λόγο πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής ο οποίος ανάφερε ότι «η μεγαλύτερη βάσανος για τις πράξεις της κυβέρνησης δεν είναι η συνταγματικότητα, είναι η γελοιότητα». «Όταν οι χειρότεροι είναι γεμάτοι από την ένταση του πάθους και ακόμα χειρότερα όταν οι χειρότεροι κυβερνούν και νομοθετούν γεμάτοι από την ένταση του πάθους , είναι υποχρέωσή μας να μεταφέρουμε στο κοινοβουλευτικό επίπεδο τις συνταγματικές και πολιτικές μας αντιλήψεις και αυτό είναι το νόημα της ασκήσεως από το ΠΑΣΟΚ της ένστασης αντισυνταγματικότητας" επισήμανε και προσέθεσε ότι η απόλυτη απαγόρευση της συνάθροισης στον χώρο μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αντιβαίνει και παραβιάζει την αρχή της αναγκαιότητας ως προϋπόθεση της αρχής αναλογικότητας και άρα περιορίζει το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι». Ακόμη ο κ. Δουδωνής, κατέθεσε φωτογραφίες από τις διαδηλώσεις κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών και υπέρ του "ναι" στο δημοψήφισμα του 2015 που εμφανίζουν τους διαδηλωτές να βρίσκονται μπροστά από το Μνημείο.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός υποστήριξε ότι η διάταξη «είναι αντίθετη με το άρθρο 7 του Συντάγματος που ορίζει την σαφήνεια του Ποινικού Δικαίου. Πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η πράξη που τιμωρείται» τόνισε ότι με αυτή «ποινικοποιείται συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα» και ακόμη επισήμανε πως η τροπολογία διακατέχεται από ασάφεια και αοριστία, αλλά και επί της ουσίας βρίσκεται σε τεράστια απόσταση από την κοινωνία.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος, από την Νέα Αριστερά υποστήριξε πως στην πραγματικότητα πρόκειται για απαγόρευση συγκεντρώσεων μπροστά στη Βουλή, που έχουν συμβολική αξία, με την κυβέρνηση να θέλει να φτιάξει εκεί μια υγειονομική ζώνη. Μίλησε επίσης, για «τροπολογία, ήττας, εκδίκησης και φόβου».

«Υπερασπιζόμαστε το σύνταγμα .δηλαδή τον καταστατικό χάρτη της δημοκρατίας , που όσο και αν κακοποιήθηκε με αναχρονιστικές αναθεωρήσεις, εξακολουθεί να είναι το πιο προοδευτικό», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζ. Κωνσταντοπούλου.

Από την ΝΔ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Νότης Μηταράκης, υποστήριξε την τροπολογία υπογραμμίζοντας ότι ο σκοπός της ρύθμισης είναι η προστασία του Μνημείου και προκειμένου να αντικρούσει την ένσταση αντισυνταγματικότητας επικαλέστηκε την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με την οποία υπάρχουν όρια και για την άσκηση του δικαιώματος της συνάθροισης.

«Για κατάπτυστη τροπολογία που έχει καταδικαστεί στην λαϊκή συνείδηση» μίλησε ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ

Φοβάστε τη δύναμη των πολλών γιατί διαρκώς εξυπηρετείτε τα συμφέροντα των λίγων" είπε προς την ΝΔ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Στυλιανός Φωτόπουλος μίλησε για εκμετάλλευση ενός μνημείου του ελληνισμού και ζήτησε την απόσυρση της τροπολογίας.

Τι προβλέπει η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Με την τροπολογία την οποία υπογράφουν 7 υπουργοί, απαγορεύεται η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου που βρίσκεται το Μνημείο και τον έμπροσθεν αυτού χώρο επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της Πλατείας Συντάγματος, για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του, η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου και η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της νομοθεσίας περί συναθροίσεων. Για τους παραβάτες προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως 1 έτους ή πρόστιμο που θα κυμαίνεται από 300 έως και 40.000 ευρώ.

Την αρμοδιότητα λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του έμπροσθεν αυτού χώρου αναλαμβάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχοντας τη δυνατότητα να ασκήσει αυτή την αρμοδιότητα είτε με ίδια μέσα είτε με ανάθεση σχετικών συμβάσεων. Ενώ την αρμοδιότητα τήρησης της δημόσιας τάξης διατηρεί η Ελληνική Αστυνομία. Ασαφές φάνηκε σε ορισμένους το τι ισχύει για την καθαριότητα του Μνημείου, αν και κυβερνητικά στελέχη σημείωναν ότι η υποχρέωση αυτή συμπεριλαμβάνεται στην έννοια της φροντίδας του συνεπώς την ευθύνη έχει το ΥΠΕΘΑ, το οποίο φέρεται να επιλέγει την ανάθεση σε ιδιωτική εταιρία όπως προβλέπεται ως δυνατότητα από τη διάταξη.