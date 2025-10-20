Μαρινάκης: Εντός της ημέρας θα κατατεθεί στη Βουλή η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

«Να επαναλάβω πως για ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα δεν θα κάνουμε κάποια a priiori επιθετική ενέργεια για να μην επωφεληθούν οι γνωστοί άγνωστοι του πολιτικού συστήματος», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Εντός της ημέρας θα κατατεθεί η τροπολογία στη Βουλή και αύριο θα υποστηριχθεί στη Βουλή», ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

«Να επαναλάβω πως για ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα δεν θα κάνουμε κάποια a priiori επιθετική ενέργεια για να μην επωφεληθούν οι γνωστοί άγνωστοι του πολιτικού συστήματος. Από τη στιγμή που θα ψηφιστεί, το κράτος οφείλει να τηρήσει τους νόμους. Αλλοίμονο εάν ψηφίζαμε κάτι που δεν θα το εφαρμόσουμε. Το μήνυμα μας είναι πως δεν θα μπούμε στη διαδικασία μίας στείρας, άχαρης και πονηρής από την πλευρά της αντιπολίτευσης αντιπαράθεσης. Η ερώτηση θα είναι απλή: συμφωνούν τα κόμματα να προστατεύεται ένα μνημείο υπέρ των πεσόντων για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, ναι ή όχι;», τόνισε.

Σε ερώτηση για σχετικές δηλώσεις του γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του ο κ. Φεύγας «έχει εκφραστεί με απόλυτο σεβασμό τόσο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, όσο και για τους συγγενείς αυτών. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Φεύγας έσπευσε ύστερα από λίγη ώρα μέσω δήλωσης του να αποκαταστήσει την πραγματικότητα». Σε σχετικές ερωτήσεις, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε αιτιάσεις ότι μέσω της συγκεκριμένης τροπολογίας η κυβέρνηση αποσκοπεί να διευθετήσει εσωκομματικά της ζητήματα.

Για την πρωτοβουλία 5x5 τη συνάντηση των παράκτιων χωρών της περιοχής (Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Τουρκία και Λιβύη), που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, είπε: «Πρόκειται για την πρώτη συγκροτημένη πρόταση για συγκεκριμένη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, για συγκεκριμένες χώρες και συγκεκριμένη θεματολογία, είναι αμιγώς ελληνική πρωτοβουλία. Η Αθήνα αποδεικνύει εμπράκτως ότι επιδιώκει τη συζήτηση επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου και είναι σαφές ότι δεν συζητάμε για συνεκμετάλλευση. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα φανεί κατά πόσον θα καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση αυτού του φόρουμ και ακολούθως θα προετοιμαστεί αυτή η συνάντηση», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης,

Για τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι για ακόμη μία φορά η αντιπολίτευση βιάστηκε, καθώς στο παρελθόν είχαν αμφισβητήσει ότι η Ελλάδα είχε επιτύχει τον κανόνα της ομοφωνίας, «η ίδια η πραγματικότητα τους διέψευσε», είπε χαρακτηριστικά. Σε ερώτηση για άλλες δηλώσεις του κ. Φιντάν σχετικά με μελλοντική διμερή συζήτηση για τα 12 ναυτικά μίλια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι «η θέση της χώρας διαχρονικά παραμένει η ίδια και δεν πρόκειται να αλλάξει. Έχουμε μία διαφορά με την Τουρκία την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, που επιθυμούμε να επιλυθεί επί τη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Δεν πρόκειται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση κυριαρχικά μας δικαιώματα, είμαστε κυρίαρχο κράτος δεν υποχωρούμε ούτε κατ' ελάχιστον».

Σε ερώτηση σχετικά με το συμβάν της αποχώρησης της προέδρου της Πλεύσης της Ελευθερίας από ενημερωτική εκπομπή του προηγούμενου διημέρου, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «η ίδια πολιτικός, που έχει κάνει επίκαιρες ερωτήσεις για συνεντεύξεις κυβερνητικών στελεχών, έφθασε στο σημείο να αποχωρήσει γιατί δεν της άρεσαν οι ερωτήσεις που της έκανε η δημοσιογράφος, η απάντηση της κυβέρνησης είναι αυτό που γίνεται επί μακρόν στις ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών, όπου απαντώνται όλες οι ερωτήσεις. Δεν αποτελεί είδηση αυτό για την κυρία Κωνσταντοπούλου, ελάχιστοι πλέον δεν την γνωρίζουν, η είδηση είναι η απουσία ανακοίνωσης από το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον όπως το γνωρίζαμε. Δεν έκρινε σκόπιμο το ΠΑΣΟΚ να βγάλει μία ανακοίνωση; Σκεφτείτε τι θα είχε γίνει εάν ένας βουλευτής της ΝΔ είχε κάνει το ίδιο, θα είχε γίνει "πόλεμος", ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων».

Σχετικά με αλληλογραφία του πρώην υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου με τον πρώην επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάιζελμπλουμ, την επίμαχη περίοδο του 2015, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για αντιπαράθεση πρώην συντρόφων και σημείωσε ότι «το μόνο, που μπορούμε να πούμε είναι καλά ξεμπερδέματα. Δεν ξέρω ποια εκδοχή ισχύει, αλλά η αλήθεια είναι μία και κατεγράφη από την ίδια την πραγματικότητα. Η κατάληξη όλου αυτού ήταν η ψηφοφορία στη Βουλή για το τρίτο αχρείαστο μνημόνιο και εάν δεν είχαν ψηφίσει οι κατά την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ "προδότες και γερμανοτσολιάδες»" βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ώστε να μείνει τότε η χώρα στην Ευρώπη, τότε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν θα ήταν στην Ευρώπη και δεν θα υπήρχαν μεταξύ άλλων τα εμβόλια κατά της πανδημίας του Covid, ούτε το Ταμείο Ανάκαμψης».

Σε ερώτηση για την απάντηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Γιώργο Μυλωνάκη, σε δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «η απάντηση του κ. Μυλωνάκη εκφράζει εν συνόλω την κυβέρνηση, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι θα απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη, κάνει πολύ καλά γιατί δεν πρέπει να αιωρούνται πράγματα».

Ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «στη σύνοδο κορυφής MED9 που πραγματοποιείται σήμερα στο Πορτορόζ της Σλοβενίας συμμετέχει ο πρωθυπουργός. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση ηγετών της ΕΕ μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και λίγο πριν τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες».

Επεσήμανε ότι αναμένεται να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τη συμμετοχή του βασιλιά της Ιορδανίας καθώς και θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Αναφέρθηκε στα όσα αναμένεται να υπογραμμίσει ο πρωθυπουργός μεταξύ των οποίων και η πρωτοβουλία 5x5 που ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής για μια συνάντηση των παράκτιων χωρών της περιοχής μας που θα περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη, χώρες που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και οι οποίες θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος η συνδεσιμότητα, οι οριοθετήσεις θαλάσσιων ζωνών και η Πολιτική Προστασία.

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «η μάχη κατά της ακρίβειας είναι διαρκής και αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Προσφάτως είχαμε δύο θετικές ειδήσεις σε αυτό το "μέτωπο". Η πρώτη αφορά στη μείωση τιμών -μεσοσταθμικά, κατά 8%, σε περίπου 2.200 κωδικούς βασικών προϊόντων από εταιρείες λιανεμπορίου και προμηθευτές. Μέσω του e-katanalotis, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις τιμές πώλησης των αγαθών που τους ενδιαφέρουν στα σούπερ μάρκετ και να αναζητούν την πιο συμφέρουσα οικονομικά επιλογή. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στην αγορά από την ΔΙΜΕΑ και επιβάλλονται πρόστιμα όπου εντοπίζονται παραβάσεις.

Η δεύτερη θετική είδηση στο "μέτωπο" της ακρίβειας σχετίζεται με την τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. Κατά την εκκίνηση της διάθεσής του -στα μέσα Οκτωβρίου- η τιμή του ήταν η χαμηλότερη της τελευταίας τετραετίας. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης, με προϋπολογισμό περίπου 200 εκατ. ευρώ και όφελος για 1,2 εκατ. νοικοκυριά».

Περνώντας στο επόμενο θέμα ανέφερε ότι «την 1η Νοεμβρίου τίθεται σε λειτουργία το ηλεκτρονικό Γενικό Μητρώο Διαθηκών. Αυτό σημαίνει πως η δημοσίευση των διαθηκών -ιδιόχειρων, μυστικών και δημόσιων- θα γίνεται, πλέον, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας diathikes.gr.

Ανέλυσε στο σημείο αυτό μερικά από τα πλεονεκτήματα της πρωτοβουλίας -τόσο για τον πολίτη όσο και για τον συμβολαιογράφο- μεταξύ των οποίων: καθίσταται εύκολος στον πολίτη ο έλεγχος, περί ύπαρξης ή μη διαθήκης κατατεθειμένης πανελλαδικά σε συμβολαιογράφο ή πρόξενο, η βεβαίωση περί ύπαρξης ή μη διαθήκης, εκδίδεται την ίδια μέρα, ελαχιστοποιείται ο χρόνος δημοσίευσης της διαθήκης. Μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον συμβολαιογράφο ακόμα και την ίδια ημέρα, ελαχιστοποιείται ο χρόνος έκδοσης του πρακτικού δημοσίευσης της διαθήκης, καθώς εκδίδεται την ίδια ημέρα της δημοσίευσης. Επίσης αξιοποιείται από τον κληρονόμο, άμεσα, η κληρονομηθείσα περιουσία, περιορίζεται ο αριθμός των «αμφίβολης γνησιότητας» ιδιόγραφων διαθηκών και αποσυμφορούνται τα δικαστήρια από φόρτο εργασίας.

H εισαγωγική τοποθέτηση

Στη Σύνοδο Κορυφής της MED9, που πραγματοποιείται, σήμερα, στο Πορτορόζ της Σλοβενίας, συμμετέχει ο Πρωθυπουργός.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση ηγετών της Ε.Ε., μετά την υπογραφή της Συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και λίγο πριν τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Αναμένεται να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή -με τη συμμετοχή του Βασιλιά της Ιορδανίας- καθώς και θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. και στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία της συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η οποία απαιτεί περισσότερα ως προς την προσαρμογή σε φυσικές καταστροφές, ενώ αναμένεται να μιλήσει και για την πρωτοβουλία 5Χ5 που ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής για μια συνάντηση των παράκτιων χωρών της περιοχής μας, που θα περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη -χώρες που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, και οι οποίες θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε ζητήματα όπως το Μεταναστευτικό, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η συνδεσιμότητα, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και η πολιτική προστασία.

Στα Ιεροσόλυμα βρέθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τη χειροτονία του νέου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά κ.κ. Συμεών.

Ελλάδα και Αίγυπτος βρίσκονται σε συζητήσεις, με στόχο την οριστική κατοχύρωση του καθεστώτος και των δικαιωμάτων της Μονής της Αγίας Αικατερίνης και στην αιγυπτιακή έννομη τάξη. «Για να διαφυλαχθεί αναλλοίωτος ο χώρος και το περιβάλλον της Μονής, όπου υπάρχουν υψίστης σημασίας ιερά προσκυνήματα και αποτελεί μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, κατά την UNESCO», όπως σημείωσε στην ομιλία του ο κ. Γεραπετρίτης.

Ο Πρωθυπουργός στην Ολομέλεια της Βουλής είχε ανακοινώσει ότι έχει υπάρξει προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών βάσει της οποίας διασφαλίζεται στο διηνεκές αναλλοίωτος ο χαρακτήρας της Μονής, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής, όπως και των υπόλοιπων λατρευτικών χώρων και υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών. Με το σχέδιο αυτό πλέον το Σινά καθίσταται ένα από τα επίκεντρα της Ορθοδοξίας, με την ελληνική πολιτεία να είναι εμπράκτως παρούσα, σε μία περιοχή μεγάλης αξίας για τον απανταχού Ελληνισμό.

Η μάχη κατά της ακρίβειας είναι διαρκής και αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Προσφάτως είχαμε δύο θετικές ειδήσεις σε αυτό το «μέτωπο». Η πρώτη αφορά στη μείωση τιμών -μεσοσταθμικά, κατά 8%, σε 2.200 περίπου κωδικούς βασικών προϊόντων από εταιρείες λιανεμπορίου και προμηθευτές.

Μέσω του e-katanalotis, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις τιμές πώλησης των αγαθών που τους ενδιαφέρουν στα σούπερ μάρκετ και να αναζητούν την πιο συμφέρουσα οικονομικά επιλογή. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στην αγορά από την ΔΙΜΕΑ και επιβάλλονται πρόστιμα όπου εντοπίζονται παραβάσεις.

Η δεύτερη θετική είδηση στο «μέτωπο» της ακρίβειας σχετίζεται με την τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. Κατά την εκκίνηση της διάθεσής του -στα μέσα Οκτωβρίου- η τιμή του ήταν η χαμηλότερη της τελευταίας τετραετίας. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης, με προϋπολογισμό περίπου 200 εκατ. ευρώ και όφελος για 1,2 εκατ. νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθεί η πρώτη δόση, περίπου το 60% του επιδόματος, ποσοστό που μεταφράζεται σε επίδομα ύψους από 100 έως 800 ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, το οποίο μπορεί να φτάσει και τα 1.000 και 1.200 ευρώ για τους κατοίκους περιοχών που δοκιμάζονται από χαμηλές θερμοκρασίες.

Την 1η Νοεμβρίου τίθεται σε λειτουργία το ηλεκτρονικό Γενικό Μητρώο Διαθηκών.

Αυτό σημαίνει πως η δημοσίευση των διαθηκών -ιδιόχειρων, μυστικών και δημόσιων- θα γίνεται, πλέον, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας diathikes.gr.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της πρωτοβουλίας -τόσο για τον πολίτη όσο και για τον συμβολαιογράφο- είναι τα εξής:

* Καθίσταται εύκολος στον πολίτη ο έλεγχος, περί ύπαρξης ή μη διαθήκης κατατεθειμένης πανελλαδικά σε συμβολαιογράφο ή πρόξενο.

* Η βεβαίωση περί ύπαρξης ή μη διαθήκης, εκδίδεται την ίδια μέρα.

* Ελαχιστοποιείται ο χρόνος δημοσίευσης της διαθήκης. Μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον συμβολαιογράφο ακόμα και την ίδια ημέρα.

* Ελαχιστοποιείται ο χρόνος έκδοσης του πρακτικού δημοσίευσης της διαθήκης, καθώς εκδίδεται την ίδια ημέρα της δημοσίευσης.

* Αξιοποιείται από τον κληρονόμο, άμεσα, η κληρονομηθείσα περιουσία.

* Περιορίζεται ο αριθμός των «αμφίβολης γνησιότητας» ιδιόγραφων διαθηκών.

* Αποσυμφορούνται τα δικαστήρια από φόρτο εργασίας.

Έως 1.036% αυξάνονται οι αποδοχές των οπλιτών θητείας, βάσει Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά.

Συνοπτικά η ΚΥΑ, η οποία θα εφαρμοστεί από 1.1.2026, περιλαμβάνει:

* Σημαντική αύξηση αποδοχών σε όλες τις κατηγορίες οπλιτών.

* Διαφοροποίηση των αποδοχών των οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο, έναντι αυτών που υπηρετούν στην ενδοχώρα.

* Νέα κατηγοριοποίηση των στρατευσίμων ως προς τις αποδοχές τους.

Το συνολικό ετήσιο ποσό των επιπλέον αποδοχών που θα λαμβάνουν οι στρατεύσιμοι ανέρχεται σε 24 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από πόρους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η νεοσυσταθείσα Περιφερειακή Έδρα Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών, την οποία επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός, είναι μία από τις τέσσερις που δημιουργούνται στην Αττική στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Δικαστικού Χάρτη, για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Χάρη στην ενοποίηση των πρώην Ειρηνοδικείων Περιστερίου, Ιλίου και Αχαρνών στη νέα Περιφερειακή Έδρα Περιστερίου, θα εκδικάζονται δωδεκαπλάσιες υποθέσεις σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν, καθώς το Πρωτοδικείο αναλαμβάνει υποθέσεις με αντικείμενο έως 250.000 ευρώ.

Η νέα Περιφερειακή Έδρα ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 16 Σεπτεμβρίου και υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετεί περισσότερους από 500.000 πολίτες ετησίως και περίπου 1.000 δικηγόρους που εδρεύουν στις γύρω περιοχές.

Υπενθυμίζεται πως δημιουργούνται ακόμη τρεις Περιφερειακές Έδρες του Πρωτοδικείου, σε: Μαρούσι, Κορωπί και Ελευσίνα.

Επιπρόσθετα, μέχρι το τέλος του επόμενου έτους έχει προγραμματιστεί η εκκαθάριση περίπου 150.000 υποθέσεων, που εκκρεμούσαν εδώ και τέσσερα χρόνια. Σκοπός είναι οι υποθέσεις να μπορούν να εκδικάζονται, πλέον, εντός έξι μηνών με τελικό στόχο να μπορεί μια υπόθεση να τελεσιδικεί πλέον σε 750 ημέρες από τις 1.550 που είναι σήμερα ο αντίστοιχος χρόνος.

«Διαμορφώνουμε τις συνθήκες, ώστε οι δικαστικοί λειτουργοί να μπορούν να επιτελούν το σπουδαίο έργο τους με αμεροληψία και φυσικά με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα, δίνοντας ένα τέλος στην ατέρμονη αναμονή, στην ταλαιπωρία που πάντα αφήνουν χώρο στην αδικία, εντείνουν τελικά το αίσθημα ανασφάλειας και κρατούν δέσμια και την ίδια την οικονομία», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Από την 3η Νοεμβρίου του 2025 οι κλάδοι του χονδρεμπορίου, της ενέργειας, των χρηματοπιστωτικών εταιρειών, καθώς επίσης οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό θα ενταχθούν στο καθεστώς πλήρους εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Το μέτρο έχει τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2025, παρέχοντας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω κλάδους ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας συμβάλλει στην καταπολέμηση της υποδηλωμένης ή/και αδήλωτης εργασίας, ενώ προστατεύονται οι εργαζόμενοι, αλλά και οι υγιείς επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η αποτελεσματικότητα του μέτρου επιβεβαιώνεται από την αύξηση στις καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους εφαρμογής της, κατά 3,5 εκατομμύρια και πλέον ώρες σε σχέση με τα έτη πριν την εφαρμογή του μέτρου.