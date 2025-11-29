Επιχειρήσεις | Ελλάδα

AEGEAN: Ολοκλήρωσε άμεσα την εφαρμογή της οδηγίας της Airbus - Κανονικά οι πτήσεις

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων των πτήσεων μας αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας, αναφέρει ο αερομεταφορέας.

Κανονικά συνεχίζεται το πτητικό πρόγραμμα της AEGEAN χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

Η εταιρεία σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές διαδικασίες, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του εθνικού αερομεταφορέα.

Η εφαρμογή της οδηγίας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

«Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων των πτήσεων μας αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας» δηλώνει η AEGEAN.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

