Ειδήσεις | Ελλάδα

Γκιλφόιλ: Παρέθεσε δείπνο για τους Αμερικανικούς Πεζοναύτες για την Ημέρα των Ευχαριστιών

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γκιλφόιλ: Παρέθεσε δείπνο για τους Αμερικανικούς Πεζοναύτες για την Ημέρα των Ευχαριστιών
Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό, ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ.

«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο Χ.

«Την Πέμπτη, είχα την τιμή να φιλοξενήσω ένα δείπνο για την Ημέρα των Ευχαριστιών για τους απίστευτους Αμερικανικούς Πεζοναύτες, των οποίων η υπηρεσία, η αφοσίωση και η παρουσία μας θυμίζουν τη δύναμη και το πνεύμα της Αμερικής, ανεξάρτητα από το πού βρισκόμαστε στον κόσμο».

«Ο Θεός να ευλογεί όλους όσοι υπηρετούν, ειδικά εκείνους που βρίσκονται μακριά από τους αγαπημένους τους αυτές τις γιορτές», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κατασκευαστές: «Βλέπουν» έναν «μικρό Daniel» στα έργα κατά της λειψυδρίας της Αττικής

Βροχή προστίμων: Πάνω από 1,1 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία από παραβάσεις και ποινές το 2026

ΟΟΣΑ: Δύο στους δέκα ηλικιωμένους ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας - Αιτία οι χαμηλές συντάξεις και τα επιδόματα

tags:
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider