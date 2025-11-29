Βρετανία: Προσωρινό «στοπ» στις εισαγωγές ισπανικού χοιρινού κρέατος λόγω της πανώλης των χοίρων

Ο ιός είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια που προσβάλλει χοίρους και αγριόχοιρους, αλλά δεν ενέχει κίνδυνο για τον άνθρωπο.

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει προσωρινά τις εισαγωγές χοιρινού κρέατος από ορισμένες περιοχές της Ισπανίας, μετά την επιβεβαίωση των πρώτων κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη χώρα εδώ και περισσότερο από τρεις δεκαετίες, αναφέρει το Reuters.

Η Βρετανία αποτελεί έναν από τους βασικούς πελάτες της Ισπανίας για το χοιρινό κρέας, και η απόφαση αυτή λαμβάνεται καθώς οι αρχές στη Μαδρίτη ενεργοποίησαν έκτακτα μέτρα στην Καταλονία, μια περιοχή κεντρικής σημασίας για τη χοιροτροφία.

«Μετά την εμφάνιση κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Ισπανία, όλο το φρέσκο χοιρινό και άλλα επηρεασμένα προϊόντα από την Ισπανία θα κρατούνται στα Σημεία Ελέγχου Συνόρων μέχρι νεωτέρας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το βρετανικό υπουργείο Περιβάλλοντος (DEFRA).

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να επανεξετάζουμε όλα τα μέτρα», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Η Ισπανία έχει εξαγάγει 37.600 τόνους φρέσκου και κατεψυγμένου χοιρινού στη Βρετανία μέχρι στιγμής το 2025, αξίας άνω των 112 εκατομμυρίων ευρώ (129,93 εκατ. δολάρια), αύξηση 17% σε όγκο και 9,5% σε αξία σε σχέση με το σύνολο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία του κρατικά υποστηριζόμενου οργανισμού Agriculture and Horticulture Development Board.

Ο ιός είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια που προσβάλλει χοίρους και αγριόχοιρους, αλλά δεν ενέχει κίνδυνο για τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία και συχνά οδηγεί σε μαζική θανάτωση ζώων όταν εντοπίζεται σε εκτροφές.

Η ασθένεια έχει εξαπλωθεί δυτικά στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, διαταράσσοντας τις αγορές χοιρινού και οδηγώντας σε απαγορεύσεις εμπορίου. Το ξέσπασμα στη Γερμανία το 2020 προκάλεσε εκτεταμένους περιορισμούς από μεγάλους αγοραστές όπως η Κίνα, ενώ η Κροατία αντιμετωπίζει κρούσματα τους τελευταίους μήνες.

Η Ισπανία, ο μεγαλύτερος παραγωγός χοιρινού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε μέχρι τώρα αποφύγει τον ιό στους οικόσιτους χοίρους από το 1994, γεγονός που καθιστά την πρόσφατη ανίχνευσή του σε αγριόχοιρο κοντά στη Βαρκελώνη ιδιαίτερα ανησυχητική για τη βιομηχανία χοιρινού κρέατος αξίας 8 δισεκατομμυρίων ευρώ (9,28 δισ. δολάρια) και τις εξαγωγικές της αγορές.

Η βρετανική κυβέρνηση, νωρίτερα φέτος, απαγόρευσε τις προσωπικές εισαγωγές προσούτου και άλλων προϊόντων κρέατος και γαλακτοκομικών από όλες τις χώρες της ΕΕ, προκειμένου να αποτρέψει την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού, μετά την αύξηση των κρουσμάτων.