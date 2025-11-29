Ιαπωνία: Επένδυση $9,6 δισ. της Micron για παραγωγή τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης

Ο αμερικανικός κατασκευαστής ημιαγωγών σκοπεύει να ξεκινήσει την κατασκευή εργοστασίου τον Μάιο. Στόχος να διαφοροποιήσει την παραγωγή πέρα από την Ταϊβάν.

Η Micron Technology θα επενδύσει 1,5 τρισεκατομμύρια γιεν (9,6 δισ. δολάρια) για την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου στη Χιροσίμα, στη δυτική Ιαπωνία, για την παραγωγή προηγμένων τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM), ανέφερε το Nikkei το Σάββατο, επικαλούμενο άτομα με γνώση του θέματος.

Ο αμερικανικός κατασκευαστής τσιπ σκοπεύει να ξεκινήσει την κατασκευή σε υπάρχουσα τοποθεσία τον Μάιο του επόμενου έτους και να αρχίσει τις αποστολές γύρω στο 2028, ενώ το ιαπωνικό Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θα παράσχει έως και 500 δισ. γιεν για το έργο, σύμφωνα με το Nikkei. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την αναφορά.

Για να αναζωογονήσει τη γηράσκουσα βιομηχανία ημιαγωγών της, η ιαπωνική κυβέρνηση προσφέρει γενναιόδωρες επιδοτήσεις για να προσελκύσει επενδύσεις από ξένους κατασκευαστές τσιπ, όπως η Micron και η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Χρηματοδοτεί επίσης την κατασκευή ενός εργοστασίου που θα παράγει μαζικά προηγμένα «λογικά» τσιπ χρησιμοποιώντας τεχνολογία της IBM.

Η ζήτηση για τσιπ HBM τροφοδοτείται από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και τις επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων.

Η επέκταση του εργοστασίου της στη Χιροσίμα θα βοηθήσει τη Micron να διαφοροποιήσει την παραγωγή της πέρα από την Ταϊβάν και να ανταγωνιστεί την ηγέτιδα της αγοράς SK Hynix, ανέφερε το Nikkei.