Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν έδωσε το 70% της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι «οι αγρότες είναι στα όριά τους».

Μιλώντας σήμερα το πρωί στον τ/σ Σκάι, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς περιέγραψε ως δραματική την κατάσταση στον αγροτικό κόσμο. Τόνισε ότι «οι αγρότες είναι αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα, με μειωμένες ενισχύσεις, άδειους λογαριασμούς και χρεώσεις -μη αναμενόμενες αυτή τη στιγμή- από τον ΕΛΓΑ».

Επισήμανε ότι «η βασική ενίσχυση βάσει της ΚΑΠ είναι 830 εκατομμύρια και αυτό έχει συμφωνηθεί. Όλες οι χώρες μέχρι τις 30 Οκτωβρίου είχαν το δικαίωμα να δώσουν το 70%, το οποίο για τη χώρα μας αντιστοιχεί σε 580 εκατομμύρια» προσθέτοντας «Δόθηκαν; Όχι. Σήμερα θα δοθούν 363 εκατομμύρια, δηλαδή 217 εκατομμύρια λιγότερα από εκείνα που μπορούσαν να δώσουν» και σχολίασε: «Είμαστε η μόνη χώρα, που ενώ όλες πληρώνουν το 70% της βασικής ενίσχυσης ως προκαταβολή, εμείς πληρώνουμε το 44%. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ η χώρα να μην μπορέσει να δώσει το 70%».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι «οι αγρότες είναι στα όριά τους», θέτοντας μια σειρά από ερωτήματα προς την κυβέρνηση: «Υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους πρέπει να δούμε πώς θα διασφαλιστούν τα βοσκοτοπικά τους δικαιώματα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με εκείνους που τα χωράφια τους δεν είναι στη δορυφορική αποτύπωση. Πρέπει να δούμε αν θα πληρωθούν όλοι όσοι είναι θύματα των ζωονόσων. Τα έχουμε απευθύνει και περιμένουμε και σήμερα να έχουμε απαντήσεις».

Αναφορικά με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή πολιτικών προσώπων, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «όσοι φαίνεται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο και ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία».

Σχετικά με την «κουμπαριά» του «Φραπέ» με την οικογένεια Μητσοτάκη, υπογράμμισε πως «κουμπαριά είναι ξεκάθαρο ότι υπήρξε. Εγώ είδα την κυρία Μπακογιάννη η οποία είπε ότι "ναι, ο πατέρας μου πάντρεψε αδερφό ή ξάδερφο...". Δεν παύει να είναι κουμπαριά. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο: Κομματικός φίλος, συγγενικό πρόσωπο, συνδαιτυμόνας σε τραπέζια με ρακές του πρωθυπουργού».

Τέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε: «Η Εξεταστική Επιτροπή μέχρι στιγμής έχει παράξει αποτελέσματα γιατί οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, και της αντιπολίτευσης γενικότερα, κάνουν καίριες ερωτήσεις και έχουν εκτεθεί πρόσωπα. Όμως, η απόδραση του "Φραπέ" βαραίνει ακόμα παραπάνω τον πρωθυπουργό. Εμείς ζητήσαμε να έρθει με βίαιη προσαγωγή. Η κυβέρνηση είπε πως "δεν τον φέρνουμε, γιατί αν τον φέρουμε, θα επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής". Φέρτε τον να το δούμε. Το ότι είναι άνθρωπος της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού αποδείχθηκε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ