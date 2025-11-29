Παράταση στη προθεσμία πληρωμής οφειλών Νοεμβρίου προς το Δημόσιο

Παράταση ως τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, καθώς την Παρασκευή παρουσιάστηκαν τεχνικά προβλήματα σε συστήματα πληρωμών τραπεζών.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με κοινή ανακοίνωση τους κάνουν γνωστό ότι παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής κάθε είδους βεβαιωμένων υποχρεώσεων και ρυθμίσεων έως τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025. Ο λόγος είναι τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε συστήματα πληρωμών τραπεζών χθες, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, καταληκτική ημερομηνία πληρωμής φορολογικών οφειλών, με αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση των καταβολών από τους πολίτες.

Οι προσαυξήσεις, που έχουν υπολογιστεί ή τυχόν υπολογιστούν από το κλείσιμο της χθεσινής ημέρας μέχρι και τη Δευτέρα 1/12, διαγράφονται.