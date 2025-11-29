Κίνα: Σταθερά κατά των κρυπτονομισμάτων η κεντρική τράπεζα

Δεσμεύτηκε να καταπολεμήσει τις παράνομες δραστηριότητες που αφορούν τα stablecoins. Στην Κίνα, το εμπόριο κρυπτονομισμάτων απαγορεύεται από το 2021.

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας επαναδιαβεβαίωσε την αυστηρή της στάση απέναντι στα ψηφιακά νομίσματα, προειδοποιώντας για αναζωπύρωση της κερδοσκοπίας και δεσμεύτηκε να καταπολεμήσει τις παράνομες δραστηριότητες που αφορούν τα stablecoins.

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) ανέφερε σε συντονιστική σύσκεψη για τη ρύθμιση των ψηφιακών νομισμάτων την Παρασκευή ότι η κερδοσκοπία στα κρυπτονομίσματα έχει αυξηθεί πρόσφατα λόγω διαφόρων παραγόντων, παρουσιάζοντας νέες προκλήσεις για τον έλεγχο κινδύνου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η κεντρική τράπεζα.

«Τα εικονικά νομίσματα δεν έχουν το ίδιο νομικό καθεστώς με το νόμισμα fiat (σ.σ. νόμισμα που έχει νομική ισχύ επειδή το καθορίζει η κυβέρνηση ή η κεντρική τράπεζα ενός κράτους) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως νόμιμο χρήμα στην αγορά», ανέφερε η PBOC σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με εικονικά νομίσματα αποτελούν «παράνομες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες».

Η κεντρική τράπεζα τόνισε ειδικά τις ανησυχίες για τα stablecoins, σημειώνοντας ότι δεν πληρούν τις απαιτήσεις για ταυτοποίηση πελατών και ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Προειδοποίησε ότι τα stablecoins ενέχουν κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν για παράνομες δραστηριότητες, όπως ξέπλυμα χρημάτων, απάτη και μη εξουσιοδοτημένες διεθνείς μεταφορές κεφαλαίων.

Η κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι θα «εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση σχετικών παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων» και «για τη διατήρηση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας».

Τον Οκτώβριο, ο διοικητής της PBOC, Pan Gongsheng, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα θα συνεχίσει να καταπολεμά τη λειτουργία και την κερδοσκοπία με εγχώρια εικονικά νομίσματα, ενώ παράλληλα θα παρακολουθεί στενά και θα αξιολογεί δυναμικά την ανάπτυξη των υπεράκτιων stablecoins.

Το Χονγκ Κονγκ, το οποίο έχει θεσπίσει κανονιστικό πλαίσιο για τα stablecoins, δεν έχει ακόμη χορηγήσει καμία άδεια σε εκδότες. Στην Κίνα, το εμπόριο κρυπτονομισμάτων απαγορεύεται από το 2021.

Η εξόρυξη Bitcoin σημειώνει σιωπηλή επιστροφή στην Κίνα παρά την απαγόρευσή της πριν από τέσσερα χρόνια, καθώς μεμονωμένοι και εταιρικοί miners εκμεταλλεύονται το φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα και την άνθηση των data centers σε ορισμένες ενεργειακά πλούσιες επαρχίες, σύμφωνα με miners και βιομηχανικά δεδομένα.