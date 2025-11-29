Σρι Λάνκα: Τους 123 έφτασαν οι νεκροί από τις πλημμύρες

Δεκάδες χιλιάδες έχουν εκτοπισθεί. Πλέον η κακοκαιρία κατευθύνεται προς την Ινδία.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις στη Σρι Λάνκα, που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 123 ανθρώπους ενώ δεκάδες χιλιάδες έχουν εκτοπισθεί, ανακοίνωσε σήμερα το Κέντρο Διαχείρισης Καταστροφών (DMC) σε ένα νέο απολογισμό.

Στην ανακοίνωσή της, η υπηρεσία αυτή αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν 130 αγνοούμενοι. Ο γενικός διευθυντής της, ο Σαμπάθ Κοτουβεγκόντα, διευκρίνισε ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους στο Κολόμπο ότι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και έκανε λόγο για σχεδόν 44.000 εκτοπισμένους.

Η Σρι Λάνκα αντιμετωπίζει από τη Δευτέρα σφοδρή κακοκαιρία λόγω του κυκλώνα Ντίτβα, ο οποίος κατευθύνεται τώρα προς τη γειτονική Ινδία, σύμφωνα με το DMC.

Οι πλημμύρες επιδεινώθηκαν σήμερα στις περιοχές που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο, με αποτέλεσμα οι αρχές να διατάξουν την απομάκρυνση των κατοίκων από τις όχθες του ποταμού Κελάνι, ο οποίος υπερχείλισε χθες, Παρασκευή, το βράδυ.

Η ένταση των βροχοπτώσεων έχει μειωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του εδάφους, όμως οι καταιγίδες συνεχίζονται στο βορρά.

Η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα ανέπτυξε το στρατό για να ενισχύσει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Οι υπεύθυνοι του DMC δήλωσαν ότι περιμένουν πλημμύρες μεγαλύτερες από εκείνες του 2016, όταν 71 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε όλο το νησί.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Ινδία έστειλε σήμερα ένα αεροπλάνο με τρόφιμα για τα θύματα των πλημμυρών.

«Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε βοήθεια», έγραψε στο X ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.

Το 2003 η Σρι Λάνκα είχε αντιμετωπίσει τις χειρότερες πλημμύρες του αιώνα, που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 254 ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ