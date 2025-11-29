Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Κανονικά πραγματοποιούνται οι πτήσεις της SKY Express

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κανονικά πραγματοποιούνται οι πτήσεις της SKY Express
Σύμφωνα με την εταιρεία κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού

Οι πτήσεις της SKY Express πραγματοποιούνται κανονικά και κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus, δηλώνει σε σημερινή ανακοίνωση της η εταιρεία.

Σημειώνεται πως η Airbus ζήτησε από όλους τους πελάτες της που χρησιμοποιούν το λογισμικό που είναι ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία, «να σταματήσουν αμέσως τις πτήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κατασκευαστές: «Βλέπουν» έναν «μικρό Daniel» στα έργα κατά της λειψυδρίας της Αττικής

Βροχή προστίμων: Πάνω από 1,1 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία από παραβάσεις και ποινές το 2026

ΟΟΣΑ: Δύο στους δέκα ηλικιωμένους ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας - Αιτία οι χαμηλές συντάξεις και τα επιδόματα

tags:
Sky Express
Airbus
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider