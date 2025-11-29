Ειδήσεις | Ελλάδα

ΑΑΔΕ: Μπλόκο σε 8.000 απαγορευμένα εμβόλια από την Τουρκία για την ευλογιά

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΑΑΔΕ: Μπλόκο σε 8.000 απαγορευμένα εμβόλια από την Τουρκία για την ευλογιά
Τα απαγορευμένα εντός της ΕΕ εμβόλια, ανακαλύφθηκαν κρυμμένα σε όχημα στο Τελωνείο Κήπων του Έβρου.

Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο προερχόμενο από την Τουρκία εντοπίστηκε στο Τελωνείο Κήπων να μεταφέρει κάτω από τη ρεζέρβα και μέσα σε προσωπικές αποσκευές, συνολικά 8.000 εμβόλια με τις ενδείξεις POXDOLL και POXVAC.

Σε συνεργασία με κτηνιατρικοί ελεγκτές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για λυοφιλοποιημένο ζωντανό ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης εμβόλιο, που χρησιμοποιείται για την προστασία κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, τουρκικής προέλευσης. Η εισαγωγή και εμπορία αυτού του σκευάσματος απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγου αυξημένου κινδύνου διασποράς της νόσου.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κατάσχεσαν τα επικίνδυνα εμβόλια και το αυτοκίνητο και συνέλαβαν έναν επιβάτη, ο οποίος οδηγείται στον Εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες κατά το νόμο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κατασκευαστές: «Βλέπουν» έναν «μικρό Daniel» στα έργα κατά της λειψυδρίας της Αττικής

Βροχή προστίμων: Πάνω από 1,1 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία από παραβάσεις και ποινές το 2026

ΟΟΣΑ: Δύο στους δέκα ηλικιωμένους ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας - Αιτία οι χαμηλές συντάξεις και τα επιδόματα

tags:
Κτηνοτροφία - Γεωργία
Εμβόλιο
Αγροδιατροφή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider