Πετραλιάς: Διεθνής αναγνώριση των επιτευγμάτων της χώρας μας η υποψηφιότητα Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup

Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι μαζί, αναφέρει ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με αφορμή την υποψηφιότητα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup, ο υφυπουργος Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στα social media:

"Η υποψηφιότητα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup αποτελεί διεθνής αναγνώριση των επιτευγμάτων της χώρας μας. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης που τυγχάνει να τον γνωρίζω από τα φοιτητικά μας χρόνια είναι ένας άνθρωπος ευφυής, μεθοδικός και καινοτόμος που εργάζεται για την αναβάθμιση της χώρας μας. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι μαζί!"

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Πιερρακάκης έθεσε επίσημα την υποψηφιότητα του για την προεδρία του Eurogroup - θέση που διεκδικεί και ο ο Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Προϋπολογισμού, αρμόδιος για την Διοικητική Απλούστευση του Βελγίου.

Η εκλογή του νέου προέδρου θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup στις 11 Δεκεμβρίου. Ο πρόεδρος εκλέγεται με απλή πλειοψηφία των υπουργών του Eurogroup, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 της Συνθήκης για το Eurogroup, δηλαδή με τουλάχιστον 11 από τις 20 ψήφους. Εάν κανένας από τους φιναλίστ δεν επικρατήσει στο τέλος του πρώτου γύρου ψηφοφορίας, θα έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να αποσύρουν την υποψηφιότητά τους.

Η ψηφοφορία θα διεξάγεται μέχρι να επιτευχθεί απλή πλειοψηφία για έναν εκ των δύο. Οποιοσδήποτε ΥΠΟΙΚ από κράτος μέλος της Ευρωζώνης μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος του Eurogroup, με θητεία δυόμισι ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί.

