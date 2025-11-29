Ρωσία: Πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι έπειτα από επίθεση drones

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες 103 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσαν πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι στη νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ, αλλά η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.

Τεχνικός εξοπλισμός στην εγκατάσταση υπέστη ζημιές, όμως οι δεξαμενές δεν επλήγησαν, πρόσθεσαν.

