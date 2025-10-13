Γερμανία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας τουλάχιστον έξι μηνών

Ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας στη Γερμανία, σε περίπτωση ανεπάρκειας προσωπικού στην Bundeswehr, αφήνει ο επί της αρχής συμβιβασμός στον οποίο κατέληξαν τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού (CDU, CSU, SPD).

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Δικτύου RND, όλοι οι νέοι άνδρες στα 18 έτη θα συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολόγιο και θα συμμετέχουν σε κλήρωση. Όσοι κληρώνονται, θα υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και θα περνούν από συνέντευξη και, σε περίπτωση που οι ανάγκες της Bundeswehr δεν καλύπτονται από τους εθελοντές και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα μπορούν να κληθούν σε υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τουλάχιστον έξι μηνών.

Στην επόμενη φάση, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους θα πρέπει να προσδιορίσει πόσους στρατεύσιμους χρειάζονται οι ένοπλες δυνάμεις και από πότε.

Η κυβέρνηση εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη για τις τελικές ανακοινώσεις μεθαύριο, ενώ η συζήτηση στην Bundestag, η οποία έχει αναβληθεί λόγω διαφωνίας των εταίρων, αναμένεται να ξεκινήσει την Πέμπτη. Μέχρι τώρα, τα κόμματα της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) θεωρούσαν ότι το σχέδιο νόμου που ετοίμασε ο κ. Πιστόριους δεν περιελάμβανε ισχυρό μηχανισμό μετατροπής της εθελοντικής σε υποχρεωτική θητεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΟΕ