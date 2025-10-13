NASA: Περισσότερες από 550 απολύσεις σε κρίσιμη μονάδα - «Δεν σχετίζονται με το shutdown»

Τις απολύσεις περίπου 550 υπαλλήλων στη μονάδα Αεριώθησης (Jet Propulsion Laboratory) της NASA, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας ανακοίνωσε ο διευθυντής της JPL, Ντέιβ Γκάλαχερ.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας αφορούν περισσότερο από το 10% του εργατικού δυναμικού της JPL και «δεν σχετίζονται με το τρέχον shutdown της κυβέρνησης», δήλωσε ο διευθυντής της JPL σε μήνυμα προς το προσωπικό της μονάδας.

«Τους τελευταίους μήνες, έχουμε επικοινωνήσει ανοιχτά με τους υπαλλήλους σχετικά με τις προκλήσεις και τις δύσκολες επιλογές που έχουμε μπροστά μας», δήλωσε ο Γκάλαχερ, σημειώνοντας ότι η αναδιοργάνωση της JPL ξεκίνησε τον Ιούλιο.

«Η παραπάνω απόφαση, αν και δεν είναι εύκολη, είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση του μέλλοντος της JPL, δημιουργώντας μια πιο λιτή υποδομή, εστιάζοντας στις βασικές τεχνικές μας δυνατότητες, διατηρώντας τη δημοσιονομική πειθαρχία και τοποθετώντας μας σε θέση να ανταγωνιστούμε στο εξελισσόμενο διαστημικό οικοσύστημα», ανέφερε ο ίδιος, διευκρινίζοντας πως οι εργαζόμενοι που χάνουν τις θέσεις τους θα ενημερωθούν τις προσεχείς ημέρες.