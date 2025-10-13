Δημοσκόπηση GPO: Διατηρεί προβάδισμα η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται - Πώς βλέπουν οι πολίτες το κόμμα Τσίπρα

Το 23,9% θεωρεί ότι ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον Αντώνη Σαμαρά φτάνει το 19,8%.

Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό δείχνει το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της GPO για τα Παραπολιτικά 90,1, η οποία καταγράφει τις επιπτώσεις των κινήσεων των πρώην πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά.

Όπως μεταδίδει το reader.gr, ύστερα από μια παρατεταμένη περίοδο κομματικής στασιμότητας, οι πρωτοβουλίες των δύο πολιτικών φαίνεται να ενεργοποιούν το πολιτικό εκκρεμές, δημιουργώντας νέα δεδομένα τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο.

Aυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας

Η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη σχετικά με τη μορφή της επόμενης κυβέρνησης:

- Το 49,8% των ερωτηθέντων επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση, ακόμη κι αν αυτό απαιτήσει επαναληπτικές εκλογές.

- Το 44,8% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας.

Ιδιαίτερα οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας τάσσονται υπέρ της αυτοδυναμίας και, ακόμη και σε περίπτωση συγκυβέρνησης, επιθυμούν πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αντίθετα, οι ψηφοφόροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης εμφανίζονται πιο θετικοί σε ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής.

Αντιπολίτευση και νέα πολιτικά εγχειρήματα

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι η αντιπολίτευση δεν έχει καταφέρει να κεφαλαιοποιήσει τη φθορά της κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, οι κινήσεις Τσίπρα και Σαμαρά βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, χωρίς ωστόσο να εμφανίζουν ακόμη πλειοψηφικά χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, το 23,9% θεωρεί ότι ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον Αντώνη Σαμαρά φτάνει το 19,8%.

Παρά ταύτα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων παραμένει επιφυλακτική:

- Το 74,1% πιστεύει ότι ένα κόμμα Τσίπρα δεν θα καλύψει το κενό,

- ενώ το 78,1% εκφράζει την ίδια άποψη για πιθανό κόμμα Σαμαρά.

Σε επίπεδο δυνητικής ψήφου, τα ποσοστά έχουν ως εξής:

20,2% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα μπορούσε να ψηφίσει κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

8,6% δηλώνει το ίδιο για κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Η GPO διευκρινίζει ότι τα παραπάνω δεν συνιστούν πρόθεση ψήφου, αλλά καταγραφή ενδεχόμενης εκλογικής προδιάθεσης, η οποία θα αποκτήσει ουσιαστικό νόημα εφόσον τα σενάρια αυτά λάβουν επίσημη μορφή.

Νέες ισορροπίες στην Κεντροαριστερά

Η προοπτική ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί προβληματισμό στο χώρο της Κεντροαριστεράς. Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 65,3% θεωρεί ότι το κόμμα θα πρέπει να συνενωθεί με τον νέο φορέα, έναντι 21,7% που επιθυμεί τη συνέχιση της αυτόνομης πορείας. Στη Νέα Αριστερά, το ποσοστό υπέρ της συμπόρευσης είναι ακόμη υψηλότερο (83,4%).

Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, το 51,2% του συνόλου των πολιτών τάσσεται υπέρ συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, ωστόσο μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος 55,3% επιμένουν στη διατήρηση της αυτόνομης πορείας. Παρά τη συζήτηση γύρω από τις κινήσεις Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να θεωρείται από την κοινή γνώμη η αντιπολιτευτική δύναμη με τη μεγαλύτερη κυβερνητική προοπτική.

Πρόθεση Ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 24,4%, εμφανίζοντας μικρή υποχώρηση.

Το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται στο 13,2%, κερδίζοντας περίπου μία μονάδα.

Ακολουθούν:

Ελληνική Λύση: 9,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,5%

ΚΚΕ: 7,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,6%

Η κατηγορία «Άλλο κόμμα» σημειώνει αξιοσημείωτη άνοδο, φτάνοντας στο 7,4% από 3,9% τον Σεπτέμβριο, γεγονός που αντανακλά τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού.