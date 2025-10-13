Νέο ρεκόρ για τον χρυσό, «πάτησε» τα 4.100 δολάρια - Ράλι 6% για το ασήμι

Ακόμα ένα ρεκόρ σημείωσαν στις συναλλαγές της Δευτέρας οι τιμές του χρυσού, με το μέταλλο να συνεχίζει το ξέφρενο ράλι του από τις αρχές του 2025, με την διεθνή γεωπολιτική αβεβαιότητα να τροφοδοτεί συνεχώς την πορεία του προς νέα ιστορικά υψηλά.

Ακόμα ένα ρεκόρ σημείωσαν στις συναλλαγές της Δευτέρας οι τιμές του χρυσού, με το μέταλλο να συνεχίζει το ξέφρενο ράλι του από τις αρχές του 2025, καθώς η διεθνής γεωπολιτική αβεβαιότητα τροφοδοτεί συνεχώς την πορεία του προς νέα ιστορικά υψηλά.

Πιο αναλυτικά, το μέταλλο «πάτησε» και τα 4.100 μονάδες, καθώς ενισχύθηκε σήμερα άνω του 3%, με τα συμβόλαια παραδόσεως Δεκεμβρίου στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης να κλείνουν στα 4.123,90 δολάρια/ουγγιά. Στην spot αγορά, οι τιμές του χρυσού ενισχύθηκαν κατά 2,1% στα 4.102,38 δολάρια/ουγγιά, οδεύοντας ολοταχώς για την 8η διαδοχική κερδοφόρα εβδομάδα.

Νέες κορυφές και για το ασήμι, καθώς οι ανησυχίες για την έλλειψη ρευστότητας εκτόξευσαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πάνω από το ορόσημο των 50 δολαρίων.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια παράδοσης Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ έκλεισαν στα 50,42 δολάρια/ουγγιά, καταγράφοντας άνοδο 6,7%, ενώ στην spot αγορά έπιασαν τα 52,18 δολάρια/ουγγιά με άνοδο 4%, μία ανάσα από το all time ιστορικό υψηλό των 52,50 δολαρίων που κρατάει από το 1980.

Σημειώνεται πως από τις αρχές του 2025, ο χρυσός καταγράφει κέρδη άνω του 50%, ενώ το ασήμι την ίδια χρονική περίοδο σημειώνει ράλι 73%.