Στάρμερ: Το Λονδίνο θα φιλοξενήσει διεθνή διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Η Βρετανία σκοπεύει να φιλοξενήσει διάσκεψη για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, όπως πρόκειται να ανακοινώσει ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σήμερα από την Αίγυπτο, όπου θα παραστεί στην τελετή υπογραφής του ειρηνευτικού σχεδίου που βάζει τέλος στον πόλεμο μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης, ο Στάρμερ από την Αίγυπτο θα παρουσιάσει τον ηγετικό ρόλο που θα διαδραματίσει η Βρετανία στην επόμενη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου που κατήρτισαν οι ΗΠΑ.

Η διάσκεψη που σχεδιάζεται στη Βρετανία, η οποία θα διαρκέσει πολλές ημέρες, έχει στόχο να επικεντρωθεί στην ανοικοδόμηση και την ανασυγκρότηση της Γάζας, όπως και να υποστηρίξει τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες πρόκειται να προχωρήσει η Παλαιστινιακή Αρχή.

Μεταξύ των συμμετεχόντων στη διάσκεψη αναμένεται να είναι η Γερμανία, η Ιταλία, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία, η Παλαιστινιακή Αρχή όπως και εκπρόσωποι διεθνών οικονομικών θεσμών, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και η Διεθνής Τράπεζα.

Προς το παρόν δεν έχει οριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής της διάσκεψης.

Στο παρελθόν η Γερμανία είχε δηλώσει ότι σχεδιάζει να συνδιοργανώσει αντίστοιχη διάσκεψη με την Αίγυπτο. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ είχε υπογραμμίσει ότι στη σύνοδο αυτή θα πρέπει να συμμετέχουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ είχε προσθέσει ότι το Βερολίνο θα προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και θα υποστηρίξει τη δημιουργία δομών διακυβέρνησης στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ