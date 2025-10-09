Πολιτική | Ελλάδα

Μητσοτάκης: Βήμα ελπίδας και σταθερότητας η συμφωνία για τη Γάζα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μητσοτάκης: Βήμα ελπίδας και σταθερότητας η συμφωνία για τη Γάζα
Τη συμφωνία για τη Γάζα χαιρέτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και την χαρακτήρισε «βήμα προς την ελπίδα».

Τη συμφωνία για τη Γάζα χαιρέτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και την χαρακτήρισε «βήμα προς την ελπίδα».

Παράλληλα τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να διαδραματίσει ρόλο για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε σε ανάρτηση του στο Χ.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα - ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα. Όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρχονται δύο νέα επιδόματα τον Νοέμβριο - Οι δικαιούχοι

Ασανσέρ: Βήμα βήμα η δήλωση στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων - Τα λάθη και οι διορθώσεις

«Μεγάλος Αδερφός» στα ΙΧ: Στα σκαριά το Ενιαίο Μητρώο Οχημάτων

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Γάζα

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider