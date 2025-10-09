Μητσοτάκης: Βήμα ελπίδας και σταθερότητας η συμφωνία για τη Γάζα

Τη συμφωνία για τη Γάζα χαιρέτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και την χαρακτήρισε «βήμα προς την ελπίδα».

Παράλληλα τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να διαδραματίσει ρόλο για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε σε ανάρτηση του στο Χ.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα - ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα. Όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της».