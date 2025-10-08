Μπακογιάννης: Ουσιαστικές προτάσεις για την Αθήνα και για τα κρίσιμα έργα της

Τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν την Αθήνα, κατέθεσε ο Κώστας Μπακογιάννης κατά την τοποθέτησή του στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο.

«Έχουμε αυτή τη στιγμή το 50% των δρόμων της Αθήνας που είναι χωρίς φρεάτια. Και έχουμε σε εξέλιξη και τα δύο έργα, που εμείς είχαμε δρομολογήσει, στον Κολωνό και στη Ριζούπολη», τόνισε ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», σχετικά με τα αντιπλημμυρικά έργα και την ανάγκη αντιμετώπισης των κρίσιμων φαινομένων. Και θέτοντας το ερώτημα τι έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια, είπε σχετικά: «Τίποτα δεν έχει γίνει. Έχουμε μια πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής για 65 εκατομμύρια ευρώ. Δεν συμβαίνει συχνά να έχουμε τέτοιες προσκλήσεις σε μια θητεία. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία. Βεβαίως, κατά τον νόμο τα έργα τα εκτελεί η Περιφέρεια, που είναι και ο φορέας υλοποίησης. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί ο δήμος να συζητήσει με την Περιφέρεια, να κάτσει γύρω από ένα τραπέζι, να παρουσιάσει τη στρατηγική του, να επισημάνει τα κρίσιμα σημεία, τις ανοιχτές πληγές της πόλης και να προχωρήσει σε μια προγραμματική. Είναι μια ευκαιρία που ελπίζουμε να μην πάει χαμένη».

Σχετικά με τα κτιριακά ύψη και τον πολεοδομικό σχεδιασμό μετά και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, επισήμανε: «Έκρινε παράνομες τις αποφάσεις των δήμων για το πάγωμα των οικοδομικών αδειών. Αυτό δεν γεννά καμία έκπληξη σε κανέναν από εμάς. Είναι ένα άδοξο τέλος σε αυτό το θεατρικό έργο, το οποίο είχατε ανεβάσει».

Και πρόσθεσε: «Όλοι συμφωνούμε πως οι περιοχές δεν είναι όλες ίδιες. Δεν μπορεί κανείς να χτίζει στο Κουκάκι, όπως στους Αμπελόκηπους. Όπως νομίζω και όλοι συμφωνούμε ότι δεν μπορεί να ισχύει το ίδιο στην Αθήνα, με αυτό που ισχύει στη Λάρισα. Η ουσία είναι ότι τα ύψη θα πρέπει να καθορίζονται ανά περιοχή».

Αμέσως μετά ο κ. Μπακογιάννης πρότεινε: «Να γίνει μια πλατιά ανοιχτή διαβούλευση. Να ανοιχτούμε σε όλους τους Αθηναίους, σε όλες τις Αθηναίες, σε Πανεπιστήμια, επαγγελματικούς φορείς και να επισπεύσουμε τις διαδικασίες για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε ελεύθερους χώρους για την πόλη, είτε αποκαθιστώντας και αναβαθμίζοντάς τους, όπως για παράδειγμα το Βότρυς, είτε με απαλλοτριώσεις και απευθείας εξαγορές, όπως είναι ο χώρος των ΚΤΕΛ στη Λιοσίων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ