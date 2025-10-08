ΣΥΡΙΖΑ: Ο αγροτικός τομέας καταρρέει με ευθύνη Μητσοτάκη

Επίκαιρη Επερώτηση απευθύνει στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, για τη «σοβαρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών στον πρωτογενή τομέα, ως αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο τους παραγωγούς και σε διεθνή απαξίωση τη χώρα».

Με επικεφαλής τον Σωκράτη Φάμελλο, οι βουλευτές που υπογράφουν την επίκαιρη επερώτηση κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν έχει εκπονήσει εθνική στρατηγική για την ύπαιθρο και για τον πρωτογενή τομέα με ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας, στο πλαίσιο της κλιματικής και επισιτιστικής κρίσης και του φαινομένου της λειψυδρίας και κινείται με απουσία στρατηγικής για την κτηνοτροφία, τη βιολογική γεωργία, τη μελισσοκομία. Το αποτέλεσμα, αναφέρουν οι βουλευτές, είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι να βρίσκονται σε απόγνωση και ενώ οι επιδοτήσεις του 2024, είναι «σε αναμονή» και η προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης βρίσκεται στον «αέρα».

Μεταξύ άλλων, επισημαίνουν ότι «η αιφνιδιαστική ακύρωση του προγράμματος Βιολογικής Καλλιέργειας διέλυσε τον προγραμματισμό και τις επενδύσεις χιλιάδων βιοκαλλιεργητών. Χιλιάδες παραγωγοί έχουν αποκλειστεί από το αγροτικό τιμολόγιο "Γαία" επειδή έχασαν τη ρύθμιση των 120 δόσεων, ενώ παράλληλα παραμένουν απλήρωτοι από τον ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις που δικαιούνται. Την ίδια ώρα, η τρίμηνη παύση πληρωμών κοινοτικών ενισχύσεων έχει πυροδοτήσει μια αλυσίδα αθετήσεων υποχρεώσεων από πλευράς αγροτών, μεταφέροντας το πρόβλημα σε προμηθευτές εφοδίων, επιχειρήσεις εισροών και ολόκληρη την αγορά. Το μόνο που πάει καλά επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι το σχέδιο κλοπής των χρημάτων των αγροτών από τις γαλάζιες ακρίδες».

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει σε πλήρη συσκότιση, καθώς παρακολουθούμε μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια θεσμικού «μπαζώματος» μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή, την ώρα που η χώρα βρίσκεται υπό επιτήρηση από τις ευρωπαϊκές αρχές, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε το σχέδιο δράσης που κατέθεσε η κυβέρνηση, κρίνοντάς το «ανεπαρκές». «Το πλήγμα στην αξιοπιστία της δημόσιας διοίκησης είναι τεράστιο και αγγίζει ευθέως το γραφείο του πρωθυπουργού», σημειώνουν και βουλευτές και προσθέτουν:

«Οι αγρότες παραμένουν χωρίς ρευστότητα, αποκλεισμένοι από το αγροτικό τιμολόγιο, απλήρωτοι για αποζημιώσεις ΕΛΓΑ και εγκλωβισμένοι σε ένα φαύλο κύκλο χρεών, ενώ η παραγωγή και η επισιτιστική ασφάλεια της χώρας απειλούνται. Παράλληλα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχωρά σε ιδιωτικοποίηση της άρδευσης και ακύρωση του προγράμματος Βιολογικής Καλλιέργειας, ακυρώνοντας κάθε προοπτική πράσινης ανάπτυξης. Η κατάσταση στην κτηνοτροφία είναι δραματική, με την ευλογιά των αιγοπροβάτων να έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες παραμένουν αποδυναμωμένες. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού καταγράφονται και στις δομές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του ΕΦΕΤ, υπονομεύοντας την αγροτική έρευνα και τους ελέγχους τροφίμων».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζουν, ζητά άμεση αποκατάσταση των πληρωμών, εκσυγχρονισμό του ΕΛΓΑ, ουσιαστική στήριξη των παραγωγών και εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης του αγροτικού τομέα με επίκεντρο τη βιώσιμη παραγωγή, τη διατροφική ασφάλεια και τη δίκαιη κατανομή των πόρων της ΚΑΠ.