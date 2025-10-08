Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου στο ψηφιακό πεδίο

«Καινούργιες τεχνολογίες έρχονται για να αλλάξουν την προσέγγισή μας για το διάστημα και έρχονται να εκδημοκρατίσουν το διάστημα», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Καινούργιες τεχνολογίες έρχονται για να αλλάξουν την προσέγγισή μας για το διάστημα και έρχονται να εκδημοκρατίσουν το διάστημα», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, στο 2ο Συμπόσιο Διαστήματος που διοργάνωσε η Hellas Sat, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Διαστήματος 2025, η οποία φέτος είναι αφιερωμένη στη διαβίωση στο Διάστημα.

Ο υπουργός μίλησε επίσης για την συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα αυτό, που όπως είπε, είναι σε πολλά επίπεδα και αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας.

«Η συνεργασία αυτή, την ώρα αυτή υλοποιείται, για παράδειγμα, στο κομμάτι των κοινών τεχνικών υποδομών για τον ψηφιακό πολίτη και το gov.gr. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι δύο πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ήδη συνενώσει από την προηγούμενη χρονιά τις πλατφόρμες τους και μπορούν να ταυτοποιήσουν έναν πολίτη, είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, κάτι το οποίο η Ευρώπη θα το κάνει το επόμενο διάστημα», υπογράμμισε ο κ. Παπαστεργίου.

Αναφέρθηκε επίσης σε μία σειρά κοινών πρωτοβουλιών, όπως είναι η κάρτα φιλάθλου στην Κύπρο και η αντίστοιχη εισαγωγή και ταυτοποίηση των εισιτηρίων στο ελληνικό wallet και τόνισε ότι όλα αυτά δείχνουν ότι το μέλλον τεχνολογικά είναι κοινό.

«Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, όπως αποτυπώνονται στο πρόγραμμα των μικροδορυφόρων, δηλαδή η δυνατότητα πλέον να εξοπλίσουμε τα αστεροσκοπεία μας με οπτικά τερματικά, η σύνδεση εδάφους με δορυφόρους, το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις 39 μοίρες για να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερες επικοινωνίες, το να χρησιμοποιήσουμε ήδη υφιστάμενες υποδομές που υπάρχουν στους δορυφόρους της Hellas Sat, το πώς χτίζουμε ένα ασφαλές ευρωπαϊκό τηλεπικοινωνιακό μέλλον, το GOVSATCOM, ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα το οποίο "τρέχουμε", και τέτοιες υποδομές, μπορούν να μας επισπεύσουν τις δυνατότητες επικοινωνίας. Η κοσμογονία που γίνεται αυτή την ώρα με τα τηλεπικοινωνιακά καλώδια στη Μεσόγειο και το πόσο σημαντική είναι η χρήση και της Ελλάδας και της Κύπρου στο να μπορούμε με ασφάλεια να ρίχνουμε καλώδια, τα οποία θα μας βοηθήσουν και σε περισσότερους σκοπούς πέρα από τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες, το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι τα δύο πιο ασφαλή ανατολικότερα σημεία της Ευρώπης προς την Ασία και την Αφρική, είναι μοναδικές ευκαιρίες τις οποίες δεν πρέπει να χάσουμε», τόνισε ο κ. Παπαστεργίου.

Μίλησε ακόμα για την αξιοποίηση της ψηφιακής διπλωματίας, ώστε να έρθουμε πιο κοντά σε κράτη που βρίσκονται γύρω μας, αλλά και για τον νέο υπερυπολογιστή Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κοζάνη, με τον οποίο η Ελλάδα, εκτός από τον Δαίδαλο, θα έχει ένα δεύτερο μηχάνημα για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και της κυβέρνησης και της άμυνας, αλλά και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

«Τον Μάρτιο του ΄26 η Ελλάδα αποκτά τον πρώτο της υπερυπολογιστή και μαζί με την Ελλάδα και η Κύπρος, ως επίσημη αντένα, έρχεται να αποκτήσει το δικό της χώρο και τις δικές της δυνατότητες λόγω αυτού του μηχανήματος που είναι ένα από τα κορυφαία της Ευρώπης», τόνισε ακόμα ο υπουργός, προσθέτοντας ότι όλα αυτά σηματοδοτούν ένα καινούργιο παρόν και μέλλον το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ