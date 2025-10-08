Πολιτική | Ελλάδα

Μιχαηλίδου: Εντός 10ημέρου η πλατφόρμα για τα νέα vouchers παιδικών σταθμών

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μιχαηλίδου: Εντός 10ημέρου η πλατφόρμα για τα νέα vouchers παιδικών σταθμών
Εντός 10ημέρου θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και μάλιστα τα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους θα είναι διευρυμένα.

Στο Δημογραφικό, του οποίου η αντιμετώπιση αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, και στα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί αναφέρθηκε εκτενώς η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Η κυρία Μιχαηλίδου, τόνισε επίσης, ότι εντός 10ημέρου θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και μάλιστα τα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους θα είναι διευρυμένα.

Επίσης και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στα σχολικά γεύματα, αναφέροντας ότι από φέτος θα δίδονται στο 50% των σχολείων σε όλη τη χώρα, καθώς συμπεριλήφθηκαν σχολεία από πολλές περιοχές και εξήγησε τον μηχανισμό με τον οποίο επιλέγονται.


Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Βουτιά στο 2016 για τον Κυριάκο - Τεχνοκράτης το asset του Αλέξη - Προσκλητήρια και γόβες

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις - Ποιοι θα λάβουν έως 1.200 ευρώ

Μερικές άβολες αλήθειες για το deal Euronext - ΕΧΑΕ

tags:
Δόμνα Μιχαηλίδου
Voucher
Παιδικός σταθμός

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider