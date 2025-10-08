ReArm Europe: Τα κράτη-μέλη λένε «ναι» σε περισσότερες επενδύσεις στην ευρωπαϊκή άμυνα

Στόχος η ενίσχυση των αμυντικών επενδύσεων και των στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ.

Οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν σήμερα τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση που στοχεύει στην προώθηση αμυντικών επενδύσεων μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, στο πλαίσιο του σχεδίου ReArm Europe -μιας πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην αύξηση των αμυντικών δαπανών και στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ένωσης.

«Με τη συμφωνημένη θέση του Συμβουλίου, επιδιώκουμε να ανοίξουμε βασικά προγράμματα της ΕΕ σε περισσότερες επενδύσεις που σχετίζονται με την άμυνα, επιτρέποντας μια πιο ευέλικτη και συντονισμένη προσπάθεια για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής και τεχνολογικής βιομηχανικής βάσης. Πρόκειται για ένα αναγκαίο βήμα προς την ενίσχυση της ετοιμότητας της ΕΕ στον τομέα της άμυνας έως το 2030», δήλωσε η Marie Bjerre, Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Δανίας.

Τροποποιήσεις σε πέντε βασικά προγράμματα της ΕΕ

Για την επιτάχυνση και τον καλύτερο συντονισμό των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Τεχνολογική και Βιομηχανική Βάση Άμυνας (EDTIB), η θέση του Συμβουλίου προβλέπει τροποποιήσεις σε πέντε ευρωπαϊκούς κανονισμούς που αφορούν:

το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

το Horizon Europe

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), και

την Πλατφόρμα Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP).

Κύριες αλλαγές

Τα κράτη-μέλη διατήρησαν σε γενικές γραμμές την κατεύθυνση της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πέντε προγράμματα. Ωστόσο, το Συμβούλιο πρόσθεσε προσαρμογές στους κανόνες επιλεξιμότητας για δραστηριότητες διπλής χρήσης και αμυντικών εφαρμογών στο πλαίσιο του Horizon Europe, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια με άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία στον τομέα της άμυνας.

Επόμενα βήματα

Μετά την έγκριση της σημερινής εντολής, η προεδρία του Συμβουλίου θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του έτους.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συμπληρώνει το λεγόμενο «πακέτο για την αμυντική ετοιμότητα», το οποίο παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2025 και βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό εξέταση στο Συμβούλιο. Και οι δύο προτάσεις στοχεύουν στην τόνωση των αμυντικών επενδύσεων και στη βελτίωση της ετοιμότητας της Ευρώπης στον τομέα της άμυνας, όπως είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2025.