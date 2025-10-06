Πολιτική | Ελλάδα

Ομιλία Μητσοτάκη την Τρίτη στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 19.00, θα μιλήσει στην Ανοιχτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο πρωθυπουργός προήδρευσε σε διυπουργική σύσκεψη με αντιπροσωπεία του ελληνικού δικτύου ανθεκτικών πόλεων, με αντικείμενο την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και στους δήμους για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας πόλεων και περιαστικών περιοχών, ειδικά σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

