Morgan Stanley: Ασταθές το 2026 για το δολάριο

Οι αναλυτές της Morgan Stanley αναμένουν υποχώρηση του δείκτη δολαρίου (DXY) στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021.

Ασταθή πορεία εντός του 2026 προβλέπει η Morgan Stanley, εκτιμώντας ότι το αμερικανικό νόμισμα θα αποδυναμωθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες, πριν ανακάμψει στο β’ εξάμηνο του έτους.

Πιο συγκεκριμένα, οι αναλυτές της Morgan Stanley αναμένουν υποχώρηση του δείκτη δολαρίου (DXY) από τα σημερινά επίπεδα των 100 μονάδων προς τις 94 μονάδες στο β’ τρίμηνο του 2026, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2021.

Όπως αναφέρουν, η νέα τους εκτίμηση είναι βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη, η οποία προέβλεπε πτώση του δολαρίου έως και 10% στο β’ εξάμηνο του 2026, καθώς πρόσφατες εξελίξεις έχουν ανατρέψει κάποια δεδομένα για την πτωτική δυναμική του αμερικανικού νομίσματος.

«Η συνεδρίαση της Fed τον Οκτώβριο ενίσχυσε την αντίληψη ότι τα αμερικανικά επιτόκια είναι απίθανο να μειωθούν τόσο πολύ ή τόσο γρήγορα όσο είχε αρχικά προβλεφθεί», εξηγούν, προσθέτοντας πως σε ένα πιο ευνοϊκό παγκόσμιο περιβάλλον, όπου οι πληθωριστικές τάσεις αποκλιμακώνονται και οι εμπορικές εντάσεις υποχωρούν, το δολάριο πιθανότατα θα βρει στηρίξεις.

Πτωτική τάση μεσοπρόθεσμα

Η Morgan Stanley προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης των ΗΠΑ στο α’ εξάμηνο του 2026, που όμως αναμένεται να επιταχυνθεί στο 1,8% έως το τέλος του έτους. Στο ίδιο διάστημα, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αναμένεται να υποχωρήσει στο 2,6%, από 2,9% φέτος.

Ως αποτέλεσμα, η Fed πιθανότατα θα συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια έως ότου πέσουν στο 3%–3,25% μέχρι τον Ιούνιο, εκτιμά ο οίκος, στοιχείο που θα συμβάλλει συην αποδυνάμωση του δολαρίου. Επιπλέον, η αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας και η εστίαση των επενδυτών στις αλλαγές της σύνθεσης της Επιτροπής FOMC της Fed θα μπορούσαν να επιβαρύνουν το κλίμα γύρω από το δολάριο.

Ανάκαμψη στο β’ εξάμηνο

Υπάρχουν τρία στοιχεία που, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, θα επιτρέψουν στο δολάριο να ανατιμηθεί στο β’ εξάμηνο του 2026.

Αρχικά, οι ανθεκτικές προοπτικές ανάπτυξης των ΗΠΑ. Όπως αναφέρει ο οίκος, η αισιοδοξία για την ανάπτυξη των ΗΠΑ μέσα στο 2026 ενισχύεται και θα μπορούσε να ενισχύσει το αφήγημα του «αμερικανικού εξαιρετισμού». Η δημοσιονομική τόνωση από το «One Big Beautiful Bill» και οι καθυστερημένες επιδράσεις των μειώσεων επιτοκίων της Fed πιθανότατα θα διατηρήσουν την οικονομική δυναμική.

Επίσης, το τέλος του κύκλου μειώσεων επιτοκίων της Fed, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση της ανάπτυξης, πιθανότατα θα οδηγήσει σε άνοδο των αμερικανικών επιτοκίων, προσφέροντας στήριξη στο αμερικανικό νόμισμα και περιορίζοντας τα carry trades που λειτουργούν εις βάρος του δολαρίου.

Τέλος, αναμένεται να υπάρξει μια μετατόπιση στη συμπεριφορά αντιστάθμισης κινδύνου. Η Morgan Stanely εκτιμά ότι επιχειρήσεις και επενδυτές είναι πιθανό να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο δολάριο και να μειώσουν το hedging έναντι της υποτίμησής του.