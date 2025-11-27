Ειδήσεις | Ελλάδα

Χονγκ Κονγκ: Στους 65 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών

Σε 65 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τετάρτη σε συγκρότημα ουρανοξυστών στο Χονγκ Κονγκ, στη χειρότερη τραγωδία που έχει γνωρίσει η ασιατική μητρόπολη εδώ και δεκαετίες.

Μέχρι τις 8:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδας), «η πυρκαγιά είχε στοιχίσει τη ζωή σε 65 ανθρώπους και είχε τραυματίσει 70», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επικαλούμενος στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στον τελευταίο προσωρινό απολογισμό που έδωσαν οι αρχές. Πρόσθεσε ότι 10 πυροσβέστες τραυματίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

