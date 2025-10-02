Μαρινάκης: Oι περισσότεροι πάροχοι απορρόφησαν σε μεγάλο βαθμό τις αυξήσεις στις τιμές ρεύματος

«Μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου θα δοθεί η λίστα που αφορά μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε χθες συνάντηση με εκπροσώπους των αλυσίδων λιανεμπορίου γι αυτό το ζήτημα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου θα δοθεί η λίστα που αφορά μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε χθες συνάντηση με εκπροσώπους των αλυσίδων λιανεμπορίου γι αυτό το ζήτημα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Έκανε λόγο για «μία θετική και αναγκαία εξέλιξη. Με τις μειώσεις αυτές των τιμών θα δοθεί ανάσα στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής. Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας έχει υπάρξει συνεργασία του υπουργείου Ανάπτυξης με τον Σύνδεσμο των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας». Πρόσθεσε ότι ταυτόχρονα συνεχίζονται ταυτόχρονα οι έλεγχοι στην αγορά και η επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις αθέμιτων πρακτικών.

«Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία της μεγάλης μεταρρύθμισης του υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία της νέας ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς. Επιπλέον αξίζει να σημειώσουμε πως ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα κατέγραψε υποχώρηση καθώς διαμορφώθηκε σε 1,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,1% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat και αποτελεί τον τρίτο χαμηλότερο σε επίπεδο ευρωζώνης, της οποίας ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε σε 2,2% τον Σεπτέμβριο, από 2% τον Αύγουστο, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε στο σημείο αυτό: «Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους καταναλωτές με κάθε δυνατό μέσο, ενισχύοντας το εισόδημά τους και, ταυτόχρονα, θωρακίζοντας τις ελεγκτικές αρχές και εντείνοντας τους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα με στόχο να θέσουμε αποτελεσματικά αναχώματα απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Είναι μια διαρκής μάχη και έχουμε ακόμα μπροστά μας δρόμο, όμως, φαίνεται πια ότι η πολιτική μας αποδίδει».

Ανέφερε στη συνέχεια ότι τον Οκτώβριο βλέπουμε ότι οι περισσότεροι πάροχοι ενέργειας, δείχνοντας αυτοσυγκράτηση, απορρόφησαν σε μεγάλο βαθμό την αύξηση -της τάξης του 27%- που είδαμε στις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοινώνοντας σταθερές τιμές ως προς τον προηγούμενο μήνα. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, που δείχνει ότι οι πάροχοι έχουν λάβει το μήνυμα της κυβέρνησης. Τα στοιχεία, μάλιστα, δείχνουν ότι επιστρέφουμε σε επίπεδα τιμών 2021, δηλαδή στις τιμές πριν από την ενεργειακή κρίση». Πρόσθεσε δε ότι: «Όποτε διαπιστώνονται μειώσεις στη χονδρική και οι προμηθευτές δεν τις μετακυλούν στους καταναλωτές, η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν. Ομοίως, όποτε διαπιστώνονται αυξήσεις στη χονδρική και πάλι η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει με τους ενδεδειγμένους τρόπους, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, ώστε να ανακουφίσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Υπογράμμισε ότι «πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ο έλεγχος των τιμών ενέργειας, τόσο στη χονδρική, όσο και στη λιανική. Το κόστος ενέργειας επηρεάζει κάθε νοικοκυριό, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας».

Αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της χώρας μας που είχε ζητήσει τη δημιουργία μηχανισμού ελέγχου εξέλιξης των τιμών και στη συνέχεια «συστάθηκε η task force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εργάζεται για τη μείωση του χάσματος στις τιμές ρεύματος μεταξύ κεντρικών και βόρειων χωρών της ΕΕ και της ανατολικής Ευρώπης. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε πλέον μεγαλύτερη ομοιομορφία στις τιμές χονδρικής σε όλη την Ευρώπη».

Είπε επίσης ότι «η κυβέρνηση εργάζεται σε αυτό το πλαίσιο για την αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών, ούτως ώστε αυτή η σύγκλιση να γίνει μόνιμη και ο μηχανισμός της task force, που ζήτησε η χώρα μας, να θεσμοθετηθεί και να αποτελέσει συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Το επόμενο θέμα αφορούσε στο ποσοστό της ανεργίας που σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ διαμορφώνεται σε 8,1% για τον Αύγουστο του 2025 σε σχέση με 9,7% που ήταν τον Αύγουστο του 2024 και σε σχέση με 8,3% που ήταν τον φετινό Ιούλιο. «Οι θέσεις εργασίας αυξάνονται ακόμα περισσότερο και πλέον πάνω από 500.000 συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά και μάλιστα με καλύτερες αποδοχές σε σχέση με το παρελθόν».

Είπε ακολούθως ότι «τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ενσωματώνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο» και ανέφερε αναλυτικά κάποιες νέες επιμέρους ρυθμίσεις που εισάγονται στο εν λόγω σχέδιο νόμου επιπλέον όσων ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.

«Οι κινήσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών θα συνεχίζονται όσο τα οικονομικά της χώρας βελτιώνονται. 'Αλλωστε, αυτός είναι ο στόχος μας. Να διανέμουμε δίκαια το πλεόνασμα της οικονομίας σε όλους τους πολίτες, στηρίζοντας όσους το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη αλλά και τις οικογένειες με παιδιά και τις νεότερες γενιές», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Ανέφερε επίσης ότι δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία επανακαθορίζεται το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης για το στρατιωτικό προσωπικό που εκτελεί 24ωρη υπηρεσία. «Έως τώρα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων λαμβάνουν αποζημίωση, κατά μέσο όρο, για τις 5 από τις 8 ώρες της βραδινής υπηρεσίας. Με τη νέα ΚΥΑ, που θα εφαρμοστεί από 1.1.2026, θα αποζημιώνεται το σύνολο των 8 ωρών» και ανέφερε κάποια παραδείγματα.

«Επιπρόσθετα, με την ίδια ΚΥΑ θεσμοθετείται η αποζημίωση νυχτερινών βαρδιών για τους στρατιωτικούς νοσηλευτές, για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν υφίστατο σχετική πρόβλεψη. Ενδεικτικά σημειώνεται πως νοσηλευτής με 3 νυχτερινές βάρδιες το μήνα θα λαμβάνει 80 ευρώ ανά μήνα ή 960 ευρώ το έτος», τόνισε.

Είπε στη συνέχεια ότι βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται το επιχειρησιακό σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ». «Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο πλέγμα πρόληψης, αποτροπής και καταστολής παραβατικών συμπεριφορών και εγκληματικών πράξεων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέσω στοχευμένων περιπολιών, ελέγχων και συντονισμένων παρεμβάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας». Συμπλήρωσε πως όπου παρατηρείται αύξηση περιστατικών κλοπών ή φθορών, το σχέδιο ενισχύεται με πρόσθετες πεζές περιπολίες και αστυνομικό προσωπικό».

«Συνεχίζεται η αποκατάσταση των ζημιών από την καταστροφική πλημμύρα Daniel σε όλη τη Θεσσαλία, με γρήγορους ρυθμούς. Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχει εκδώσει, ήδη, 3.063 άδειες επισκευής κτιρίων, οι οποίες αντιστοιχούν σε 6.164 διεκπεραιωμένες αιτήσεις πολιτών. Συνολικά έχουν υποβληθεί 12.618 αιτήσεις. Όσον αφορά στο συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στις εκδοθείσες άδειες επισκευής, ανέρχεται σε 23,45 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να επισημανθεί πως από τον Μάρτιο 2025 και μετά, ο ημερήσιος ρυθμός έκδοσης αδειών έχει υπερδιπλασιαστεί, από 4,6 σε 10,4 άδειες ανά ημέρα», ανέφερε ακόμη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή που τέθηκε χθες σε λειτουργία και μέσω της οποίας μπορούν να υπολογίσουν οι φορολογούμενοι τα οικονομικά οφέλη ειδικά για τις οικογένειες και τη μεσαία τάξη, από τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. «Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε browser σε υπολογιστή, tablet ή κινητό τηλέφωνο, στη διεύθυνση www.taxcalc2025.minfin.gr».

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «από την 1η Οκτωβρίου ξεκίνησε η ένταξη των ραντεβού όλων των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού» και αναφέρθηκε στους τρόπους με τους οποίους οι πολίτες μπορούν πλέον, να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, εύκολα, μέσω τριών βασικών πυλών.

Τόνισε ότι «η ένταξη των νοσοκομείων του ΕΣΥ, με επιπλέον 7.000.000 ραντεβού όπως εκτιμάται, αναμένεται να πολλαπλασιάσει τη λειτουργική αξία, την εμβέλεια και τη χρηστικότητα του συστήματος, διευκολύνοντας την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών και συμβάλλοντας στη συνολική ψηφιακή αναβάθμιση του δημόσιου τομέα υγείας».

Μαρινάκης: Όποιος ακούσει την κ. Κοβέσι, καταλαβαίνει ότι τα περί συγκάλυψης είναι παραμύθια της Χαλιμάς

«Ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες, και θεωρώ εξαιρετικά εποικοδομητικές τις συναντήσεις, όπως προκύπτει και από τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά όπως προέκυψε και από τη συνέντευξη Τύπου της κ. Κοβέσι, οι συναντήσεις της δηλαδή με τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης», είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, για την επίσκεψη της Ευρωπαίας εισαγγελέως κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τις απαντήσεις της. Να υπογραμμίσουμε την πολύ μεγάλη αξία της συνδρομής σε κάθε έρευνα που διεξάγει και η ευρωπαϊκή και η εγχώρια εισαγγελία, είπε πολλά και ενδιαφέροντα η κ. Κοβέσι, και νομίζω ότι με τον τρόπο που απάντησε, επιβεβαιώθηκαν και πολλά πράγματα, τα οποία έχουμε υποστηρίξει πάρα πολλές φορές και εμείς ως κυβέρνηση, χωρίς ποτέ να υποτιμήσουμε τη σπουδαιότητα κάθε έρευνας που εξελίσσεται. Μίλησε για 3.000 έρευνες που είναι σε εξέλιξη σε όλη την Ευρώπη. Είπε ότι η διαφθορά δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα ευρωπαϊκό και όχι μόνο φαινόμενο. Ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία, όπως κάποιοι θέλουν να μας πείσουν και να πείσουν τους πολίτες, δεν είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα αλλά ερευνά εκατοντάδες υποθέσεις. Μίλησε συγκεκριμένα για τρεις χιλιάδες καταγγελίες, μεταξύ αυτών και κάποιες καταγγελίες και στην Ελλάδα, τόνισε την υποδειγματική συνεργασία με τις ελληνικές αρχές» τόνισε ο κ. Μαρινάκης και προσέθεσε:

«Πολλά και σημαντικά είπε για τους Έλληνες υπουργούς, κάτι που δείχνει το εντελώς αντίθετο από διάθεση συγκάλυψης. Όποιος δηλαδή ακούσει την κ. Κοβέσι, καταλαβαίνει ότι τα περί συγκάλυψης από την ελληνική κυβέρνηση για τις έρευνες είναι παραμύθια της χαλιμάς. Πάει και αυτό το παραμύθι και αυτό το αφήγημα, δεν θα έχουν τι να υποστηρίξουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης».

«Προφανώς μίλησε για τη μεγάλη διάσταση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αγροτικών επιδοτήσεων, και εκεί είπε ότι δεν είναι μια υπόθεση οι αγροτικές επιδοτήσεις που ταλανίζει μόνο την Ελλάδα ως φαινόμενο. Και από εκεί και πέρα έκανε μια σειρά από σημαντικές επισημάνσεις για τη μεγάλη υπόθεση των τελωνείων, όπου εκεί η ελληνική πλευρά και ως προς τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και ως προς τον τρόπο που έδρασαν οι αρχές, λειτούργησε υποδειγματικά στο λιμάνι του Πειραιά. Θεωρώ ότι η ουσία είναι ότι έχουμε κάνει και εμείς, από την πλευρά μας, πάρα πολλές ενέργειες και σε επίπεδο υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την εξάρθρωση δεκάδων μεγάλων εγκληματικών οργανώσεων, και προφανώς γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστούν τέτοια νοσηρά φαινόμενα που έχουν πολύ σημαντικές ποινικές προεκτάσεις. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εστίες παραβατικότητας, διαφθοράς, διαπλοκής υπάρχουν παντού, σε όλη την Ευρώπη, προφανώς υπάρχουν και στην Ελλάδα, και χρέος της πολιτείας με τη λειτουργία της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, αλλά και τις παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, είναι όλες αυτές οι εστίες να αντιμετωπίζονται και οι υπαίτιοι να οδηγούνται στη δικαιοσύνη» πρόσθεσε.

«Επίσης, είναι πολύ μεγάλη η αλήθεια ότι όλοι συμφωνούμε, κάτι το οποίο ήδη έχει ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό, ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86 του Συντάγματος, κάτι το οποίο χαιρέτισε η Ευρωπαία εισαγγελέας. Και ελπίζω με τη συνδρομή και των υπόλοιπων κομμάτων, καθώς απαιτείται διευρυμένη πλειοψηφία, να γίνει πράξη στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, όπως ακριβώς προβλέπεται με τις δύο συνόδους του κοινοβουλίου» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

«Αυτό το οποίο δεν ισχύει είναι όλο αυτό το οποίο προσπάθησε να δημιουργήσει ως μύθο η αντιπολίτευση στη χώρα και τα πρόθυμα Μέσα να υποστηρίξουν κάθε εχθρικό -όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά και για τη χώρα- αφήγημα ότι έχει δημιουργηθεί μια εισαγγελία στην Ευρώπη που στην πραγματικότητα έχει εγκατασταθεί μόνο στην Ελλάδα και ερευνά υποθέσεις μόνο στην Ελλάδα» τόνισε.

«Είμαστε εδώ για να απαντάμε με στοιχεία και να χαλάμε τη σούπα σε όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν μια τραγωδία, να εργαλειοποιήσουν μια δικαστική έρευνα, μπας και επιβιώσουν πολιτικά εκείνοι και τα πρόθυμα σε εκείνους Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» πρόσθεσε.

Για τη σύλληψη Ελλήνων από το Ισραήλ ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στις ανακοινώσεις του υπουργείο Εξωτερικών και είπε ότι από χθες έχει γίνει σχετικό διάβημα και μεταβαίνει η Ελληνίδα πρέσβης στο σημείο.

«Μένω σε όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών και στις απαντήσεις που έδωσε και ο υπουργός Εξωτερικών και η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών. Προφανώς είμαστε πάνω από το θέμα, έχει πολύ μεγάλη αξία για εμάς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω κάτι εγώ περισσότερο, από τη στιγμή που το αρμόδιο υπουργείο έχει τοποθετηθεί πριν από τόση λίγη ώρα».

Ο κ. Μαρινάκης για το ζήτημα αποστολής Μιράζ στην Ουκρανία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Δεν πρόκειται καν να μπει σε τέτοια διαδικασία η Ελλάδα. Δεν έχω εικόνα για τέτοιο αίτημα, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, αλλά όπως και να έχει, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μπει καν σε αυτή τη διαδικασία, ούτε καν συζήτησης η χώρα μας. Το διαψεύδω».

Για το ζήτημα της κλήτευσης του κ. Μυλωνάκη στην εξεταστική ο κ. Μαρινάκης είπε:

«Δεν βλέπω καμία αλλαγή στάσης. Έτσι θέλουν κάποιοι να το βαφτίσουν για να ικανοποιήσουν το παραμύθι το οποίο θέλουν να πουλήσουν στην κοινωνία και αναφέρομαι στην αντιπολίτευση. Τη μέρα που κατατέθηκε ο πρώτος κατάλογος μαρτύρων και οι εκπρόσωποι της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση είπαμε ξεκάθαρα ότι είναι ένας πρώτος κατάλογος, δεν απορρίψαμε επί της αρχής κανένα άλλο αίτημα μαρτύρων.

Ο πρώτος κατάλογος συμφωνούσε περίπου 75% με τα αιτήματα για κλητεύσεις της αντιπολίτευσης και υποσχεθήκαμε ότι εντός μηνός θα επικαιροποιήσουμε τον κατάλογο αυτό με βάση και τις πρώτες καταθέσεις. Ουδέποτε αρνηθήκαμε την κλήτευση ούτε του κ. Μηλωνάκη, ούτε ο ίδιος αρνήθηκε κάτι τέτοιο, ούτε κανενός άλλου μάρτυρα.

Σε μια σειρά από απαντήσεις και σε ενημερώσεις πολιτικών συντακτών και σε τηλεοπτικές μου συνεντεύξεις, έχω πει ότι κανείς δεν εξαιρείται, αλλά μένει να δούμε τι θα προκύψει από στοιχεία και δεδομένα ώστε να επικαιροποιηθεί αυτός ο κατάλογος».

«Ο λόγος που επέλεξε ο κ. Μυλωνάκης, ο οποίος ήδη έχει καταθέσει δύο φορές, έχει απαντήσει δύο φορές στη Βουλή, ο λόγος που επέλεξε να στείλει αυτή την επιστολή πριν από την παρέλευση αυτού του μήνα είναι γιατί έχουμε δει ότι έχει κολλήσει η βελόνα στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ γιατί δεν θέλει να ακούσει τι λένε πραγματικά οι μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή και αντί να συζητάμε για το τι λένε, επιμένουν και λένε "πότε θα καταθέσει ο Μυλωνάκης, πότε θα καταθέσει ο Μυλωνάκης;". Τους έχει λυπηθεί η ψυχή μου, πραγματικά δηλαδή, τους εκπροσώπους των κομμάτων.

Οπότε για να μην κολλάει η βελόνα, όπως έχει πει και ένα στέλεχος υψηλά ιστάμενο του ΠΑΣΟΚ, για να ξεκολλήσει η βελόνα τουλάχιστον σε αυτό, γιατί σε άλλα πράγματα δεν φαίνεται ότι ξεκολλάει, το είπε από την αρχή ο κ. Μυλωνάκης, έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής για να προχωρήσουμε παρακάτω» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

«Δεν θα αλλάξει χρονικά η σειρά κλήτευσης των μαρτύρων. Θα γίνει όπως προβλέπεται και όπως αποφασίσει η εξεταστική επιτροπή. Για να σταματήσει αυτό το παραμύθι, το είπε ο κ. Μυλωνάκης να τελειώσει και αυτή η ιστορία και όπως έχω πει, όποιος άλλος κριθεί με βάση στοιχεία ότι πρέπει να πάει να δώσει απαντήσεις, θα πάει να δώσει απαντήσεις. Να δούμε λοιπόν τι άλλο θα μπορούν να πούνε, ας ακούσουν τις καταθέσεις να καταλάβουν τι συμβαίνει, γιατί πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη πληγή το ζήτημα αυτό που έχουμε όλοι ευθύνη.

Εμείς δεν είμαστε εδώ για να πάμε σε μια λογική διάχυσης των ευθυνών, δεδομένου το γεγονότος ότι έχουμε και εμείς τη δική μας ευθύνη, δεν πρόκειται να κρύψουμε τη δική μας ευθύνη. Και προφανώς και δεν είναι άδειασμα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κανένας από την κοινοβουλευτική μας ομάδα δεν αρνήθηκε την κλήτευση ούτε του κ. Μυλωνάκη, ούτε κανένας άλλου. Απλά πρέπει να μην παραποιούμε την πραγματικότητα» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ