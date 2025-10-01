Τι ζήτησε η Κοβέσι στη συνάντηση με Φλωρίδη

Συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

Ολοκληρώθηκε σε φιλικό κλίμα η συνάντηση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα.

Ειδικότερα, στη συνάντηση στο υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, η κ. Κοβέσι ζήτησε την ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας.

Αναλυτικότερα, ζήτησε την ενίσχυση του ελληνικού τμήματος με 3 ακόμη εισαγγελείς (απασχολούνται σήμερα 10), την πρόσληψη 6 διοικητικών υπαλλήλων, την αύξηση των απολαβών όσων απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, αλλά και τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και του χώρου όπου εργάζονται.

Παράλληλα, ο Έλληνας Ευρωπαίος εισαγγελέας Νίκος Πασχάλης δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές. Από την πλευρά της, η κ. Κοβέσι έδειξε ενδιαφέρον για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συνταγματος, με τον κ. Φλωρίδη να ξεκαθαρίζει πως ο πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει την αναθεώρησή του.

Η κ. Κοβέσι δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένη και από τη συνάντησή της με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ