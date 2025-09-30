Πλεύρης: Όσοι παίρνουν άσυλο θα μπαίνουν στην αγορά εργασίας

Ο υπουργός ανέφερε ακόμα ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθούν δύο είδη δομών όπου θα διαχωρίζονται άτομα που δικαιούνται άσυλο και άτομα που δεν δικαιούνται άσυλο.

Να εντάξει στην αγορά εργασίας τους μετανάστες που έχουν λάβει άσυλο επιχειρεί η κυβέρνηση μεταξύ άλλων, με το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Ο υπουργός ανέφερε ακόμα ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθούν δύο είδη δομών όπου θα διαχωρίζονται άτομα που δικαιούνται άσυλο και άτομα που δεν δικαιούνται άσυλο. Παράλληλα, αναφέρεται στις διευκολύνσεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την προσέλκυση ατόμων υψηλής εξειδίκευσης αλλά και για τη νέα βάση πάνω στην οποία θα γίνονται οι συζητήσεις για τις διμερείς συμφωνίες για τρίτες χώρες σχετικά με την νόμιμη μετανάστευση.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων:

ΑΠΕ-ΜΠΕ: Ποια είναι η φιλοσοφία που διέπει το νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση;

Θάνος Πλεύρης: «Η φιλοσοφία του νέου νομοσχεδίου στηρίζεται σε τρία επίπεδα. Πρώτον, οι εκκρεμείς άδειες, οι οποίες υπάρχουν να μπορέσουν να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 290.000 εκκρεμείς άδειες. Δεύτερον, μέσω της μετάκλησης να μπορέσουμε να ανοίξουμε διαδρόμους νόμιμης μετανάστευσης καθώς η νόμιμη μετανάστευση στην πραγματικότητα μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε ποιοι έρχονται, για πόσο καιρό έρχονται και πώς θα επιστρέψουν πίσω. Και το τρίτο σκέλος, έχει να κάνει με το να εκμεταλλευτούμε όσους παίρνουν άσυλο και αντί να βρίσκονται σε καθεστώς να λαμβάνουν προνόμια και επιδόματα να μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Το μήνυμα θα είναι πάρα πολύ απλό ή δουλεύετε ή φεύγετε».

ΑΠΕ-ΜΠΕ: Ποιες είναι οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση σε σχέση με το προηγούμενο;

Θάνος Πλεύρης: «Στην πραγματικότητα το νομοσχέδιο στηρίζεται σε ένα νόμο του 2023 που λειτούργησε και προσπαθεί να διορθώσει κάποια προβλήματα, τα οποία φάνηκαν στην πορεία. Δεν πρόκειται να κάνει μία τεράστια αλλαγή στο κομμάτι της φιλοσοφίας αλλά περισσότερο να βελτιώσει και να μειώσει γραφειοκρατικές διαδικασίες».

ΑΠΕ-ΜΠΕ: Προβλέπεται η θέσπιση νέων κατηγοριών βίζας;

Θάνος Πλεύρης: «Για την ακρίβεια προβλέπονται νέες εθνικές θεωρήσεις ώστε να μπορούμε με πιο εύκολο τρόπο να προσελκύουμε στη χώρα μας άτομα υψηλής εξειδίκευσης καθώς επίσης και να διευκολύνουμε κατά πολύ τη δυνατότητα σε όσους θέλουν να έρθουν να σπουδάσουν να μην έχουν τα αναχώματα τα οποία υπήρχαν. Συνεπώς, προσπαθούμε να δώσουμε την ευκαιρία, εύκολα κάποιος να έρθει στη χώρα αρκεί φυσικά να πληροί τις αυστηρές προϋποθέσεις».

ΑΠΕ-ΜΠΕ: Πώς προχωρούν αυτή την περίοδο οι διμερείς συμφωνίες σχετικά με την προσέλκυση νόμιμων μεταναστών για την κάλυψη θέσεων εργασίας;

Θάνος Πλεύρης: «Είμαστε σε μια συνεχή συνεννόηση για νέες διμερείς συμφωνίες αλλά και να ενισχύσουμε αυτές οι οποίες υπάρχουν. Μάλιστα, για πρώτη φορά με τις χώρες τις οποίες συζητάμε, βάζουμε ως βασικό παράγοντα ότι αυτές θα λειτουργούν και υπό το πρίσμα ότι θα συνεργαζόμαστε μαζί τους προκειμένου να πατάξουμε την παράνομη μετανάστευση. Δηλαδή να το πω απλά, όταν συνεργάζεσαι με την Αίγυπτο για να πάρεις μετανάστες από τη διμερή συνεργασία, παράλληλα θα υπάρχει συνεργασία και στο άλλο σκέλος, όσοι έχουν μπει παράνομα από την Αίγυπτο να επιστρέφουν άμεσα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ: Με το νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση κατευθύνονται στη αγορά εργασίας και όσοι έχουν λάβει άσυλο. Πόσοι είναι αυτοί και πώς αναμένεται να ωφεληθούν οι ίδιοι και η χώρα;

Θάνος Πλεύρης: «Αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι οι δομές μας να λειτουργούν με έναν διαφορετικό τρόπο. Μέχρι τώρα στις ίδιες δομές βρίσκονταν άτομα που δικαιούνταν άσυλο και δεν δικαιούνταν άσυλο. Εμείς θέλουμε να το διαχωρίσουμε αυτό. Να υπάρχουν δομές για αυτούς που το προφίλ τους δεν δικαιολογεί άσυλο, οπότε αυτοί θα βρίσκονται σε καθεστώς κράτησης και θα κινδυνεύουν να βρεθούν στη φυλακή με το νέο, αυστηρό πλαίσιο για την παράνομη μετανάστευση. 'Αρα, η δυνατότητα που θα έχουν θα είναι η επιστροφή. Στο άλλο σκέλος των δομών, να έχουμε σε πιλοτική βάση άτομα τα οποία θα λάβουν άσυλο και πλέον αυτούς θα τους προετοιμάζεις, ότι σε περίπτωση που είναι να μείνεις στη χώρα δεν θα έχεις επιδόματα, τα οποία είχες συνηθίσει και πλήρωνε η Ευρώπη, αλλά θα σου δοθεί μια δυνατότητα να εργαστείς εκεί που έχουμε ανάγκη και σε περίπτωση που πας θα απορροφηθείς στην αγορά εργασίας. Το μήνυμα είναι σαφές. Όποιος παίρνει άσυλο για να μείνει στην Ελλάδα, θα πρέπει να εργάζεται. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό να αλλάξουμε τις διαδικασίες παροχής ασύλου ώστε πραγματικά το άσυλο να το παίρνουν μόνο όσοι πραγματικά το δικαιούνται. Η κατεύθυνση λοιπόν είναι, η παράνομη μετανάστευση δεν έχει καμία διέξοδο εκτός από την επιστροφή, η νόμιμη μετανάστευση διευκολύνεται ως προς τις διαδικασίες. Όσοι παίρνουν άσυλο το παίρνουν με πιο αυστηρά κριτήρια και δεν επωφελούνται από επιδόματα αλλά μπαίνουν στην αγορά εργασίας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ: Τι σημαίνει αυτό για τις δομές στη χώρα;

Θάνος Πλεύρης: «Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα ότι πλέον οι δομές θα αποκτήσουν χαρακτηριστικά με βάση το προφίλ των φιλοξενουμένων που θα έχουν. Κυρίως, αυτό μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε στις επαρχιακές δομές όπου υπάρχει ανάγκη εργατικού δυναμικού ειδικά για αγροτικές εργασίες, κατασκευές αλλά και σε άλλες πιο τουριστικές για εργασίες τουρισμού, ώστε εκεί η τοπική κοινωνία να μην βλέπει ότι απλά φιλοξενούνται κάποιοι μετανάστες αλλά αντιθέτως, έχουν επιλεγεί να πάνε εκεί πέρα δικαιούχοι ασύλου που έχουν γνώση εργασίας που χρειάζονται οι συγκεκριμένες κοινωνίες. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν λύνουμε ένα κομμάτι εργατικών χεριών από αυτούς που παίρνουν άσυλο και περιορίζουμε δραστικά τα επιδόματα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ: Υπάρχουν διαδικασίες που απλοποιούνται για τη μείωση της γραφειοκρατίας;

Θάνος Πλεύρης: «Ναι, κυρίως στοχεύουμε στο σκέλος των αποκεντρωμένων διοικήσεων και στη δυνατότητα ασφαλείς άδειες να ανανεώνονται αυτόματα. Κάνουμε παρέμβαση ώστε να μην δίνονται ληγμένες άδειες. Δηλαδή, όταν μια άδεια δοθεί θα έχει μίνιμουμ χρονικό διάστημα ώστε να μην αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα κάποιος να λαμβάνει μια άδεια και να λήγει μετά από λίγο καιρό ή να είναι ληγμένη και συζητάμε με το Υπουργείο Εξωτερικών τυχόν παρεμβάσεις που μπορεί να γίνουν και στα προξενεία για την επιτάχυνση της διαδικασίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ