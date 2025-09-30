Πολιτική | Διεθνή

Λαβρόφ: Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στη Μολδαβία παραποιήθηκε ανοιχτά

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι εκτιμά πως το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν την Κυριακή στη Μολδαβία παραποιήθηκε ανοιχτά, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί.

Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα της Μολδαβίας εξασφάλισε συντριπτική νίκη επί του αντίπαλου φιλορωσικού στις κρίσιμες αυτές εκλογές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έγιναν χθες γνωστά, σημαντική ενίσχυση για εκείνους που επιθυμούν την ένταξη της χώρας στην ΕΕ και την απομάκρυνσή της από την επιρροή της Μόσχας.

