Νέα νομική μάχη του CEO της Ferrari Τζ. Έλκαν με τη μητέρα του για την κληρονομιά Ανιέλι

Η εταιρεία χαρτοφυλακίου, με την επωνυμία Dicembre, ανήκει στα τρία παιδιά της Μαργκερίτα Ανιέλι, από τον πρώτο της γάμο, τον Έλκαν και τα αδέλφια του Γκινέβρα και Λάπο.

Ο πρόεδρος των Ferrari και της Stellantis, Τζον Έλκαν, αντιμετωπίζει μια νέα νομική διαμάχη με τη μητέρα του, αφού οι δικηγόροι της παρουσίασαν χθες μια μη δημοσιοποιημένη χειρόγραφη τροποποίηση της διαθήκης του πατέρα της, του εκλιπόντος Τζάνι Ανιέλι.

Το σημείωμα, το οποίο προσκομίστηκε κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο Τορίνο, θα μπορούσε να εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ιδιοκτησία της εταιρείας χαρτοφυλακίου Exor, της επενδυτικής εταιρείας της οικογένειας Ανιέλι με επικεφαλής τον Έλκαν, η οποία ελέγχει την κατασκευάστρια σπορ αυτοκινήτων Ferrari και είναι ο κορυφαίος επενδυτής στην Stellantis, αναφέρει το Reuters.

Η Μαργκερίτα Ανιέλι έχει εμπλακεί σε μια διαμάχη κληρονομιάς με τους τρεις γιους της, για την περιουσία του Τζάνι μετά τον θάνατό του το 2003.

Το χειρόγραφο σημείωμα, με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 1998, κατατέθηκε σε ακρόαση χθες, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, στο πλαίσιο της αστικής υπόθεσης που έχει κινήσει διαδικασίες οι οποίες διχάζουν μια από τις πιο γνωστές οικογένειες της Ιταλίας. Η δημοσιογραφική ομάδα του Reuters ισχυρίζεται ότι έχει επίσης δει ένα αντίγραφο του σημειώματος.

Στο υπογεγραμμένο σημείωμα, ο Τζάνι Ανιέλι δήλωσε ότι το περίπου 25% των μετοχών του στην Dicembre έπρεπε να εκχωρηθεί στον γιο του Εντοάρντο, ο οποίος πέθανε το 2000. Ένα ξεχωριστό έγγραφο από το 1996 ανέφερε ότι η συμμετοχή έπρεπε να περιέλθει στον Τζον Έλκαν, τον εγγονό του - κάτι που και έγινε.

Η νομική ομάδα του Τζον Έλκαν δήλωσε ότι το φερόμενο νέο έγγραφο δεν έχει καμία σχέση με τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν το 2004 σχετικά με την περιουσία του Τζάνι Ανιέλι.

Το σημείωμα βρέθηκε κατά τη διάρκεια ξεχωριστής ποινικής έρευνας από την εισαγγελία του Τορίνο για φερόμενη φοροδιαφυγή, η οποία έληξε αυτόν τον μήνα με τον Έλκαν να συμφωνεί σε ένα έτος κοινωφελούς εργασίας.

Όταν ανοίχτηκε η διαθήκη του Τζάνι Ανιέλι τον Φεβρουάριο του 2003, οι κληρονόμοι είχαν πληροφορίες μόνο σχετικά με το έγγραφο του 1996, υποστήριξαν οι δικηγόροι της Μαργκερίτα Ανιέλι.

Ως αποτέλεσμα, η χήρα του Τζάνι, Μαρέλλα Ανιέλι, δώρισε το 25,37% των μετοχών της Dicembre στον Έλκαν, επιτρέποντάς του να αποκτήσει την πλειοψηφία.

Οι δικηγόροι της Μαργκερίτα Ανιέλι, λένε ότι η πελάτισσά τους και η Μαρέλλα Ανιέλι θα έπρεπε να είχαν κρατήσει το μέρος του Dicembre που προοριζόταν για τον Εντοάρντο.

Κληρονόμησε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ μετά τον θάνατο του πατέρα της, αλλά θέλει μεγαλύτερο μερίδιο της περιουσίας για τα πέντε παιδιά της από τον δεύτερο γάμο της.

«Η διαχείριση της περιουσίας Ανιέλι ιδρύθηκε με τη συμφωνία διακανονισμού του Φεβρουαρίου 2004, μετά την οποία η Μαργκερίτα Ανιέλι αποχώρησε οριστικά από την Dicembre», δήλωσαν οι δικηγόροι του Έλκαν.

