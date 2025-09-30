Φοιτητική κατοικία: Συνεχίζεται η άνοδος των ζητούμενων τιμών ενοικίασης, πώς διαμορφώθηκαν - Οι τιμές αναζήτησης

Άνοδο 6,6% σημείωσαν οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών σε όλη τη χώρα κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2025, σε σχέση με το 2024. Που υπάρχουν αυξήσεις 20% και άνω. Σε τι τιμή αναζητούν γονείς και φοιτητές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες φοιτητουπόλεις της επικράτειας. Τι δείχνει το Spitogatos data report.

Οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών σε όλη τη χώρα κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 6,6% κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos, της Νο.1 ιστοσελίδα αγγελιών ακινήτων στην Ελλάδα, με πάνω από 3 εκατομμύρια μηνιαίους επισκέπτες που βλέπουν περισσότερες από 100 εκατομμύρια σελίδες το μήνα.

Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές της Αθήνας η άνοδος ξεπέρασε το 20%, όπως σε Αιγάλεω, Γκάζι, Μεταξουργείο, Κεραμεικό, αλλά και στην Θεσσαλονίκη το 10%. Η μέση τιμή αναζήτησης ξεκινά από 420 ευρώ και φτάνει στα 500 με 600 ευρώ και άνω.

Όπως αναφέρεται, για πολλούς γονείς και φοιτητές η αναζήτηση φοιτητικού σπιτιού συνεχίζεται ή ξεκινά αρκετά μετά την ανακοίνωση των βάσεων, είτε για την αποφυγή εξόδων μέσα στον Αύγουστο, είτε επειδή δεν βρήκαν ακόμη το ακίνητο που αναζητούν. Λίγο πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, το Spitogatos Insights, παρουσιάζει την τάση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2025, την περίοδο αυξημένης ζήτησης για φοιτητική στέγη, καθώς και τις τιμές στις οποίες αναζητούν φοιτητικό σπίτι γονείς και φοιτητές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες φοιτητουπόλεις της χώρας.

Αττική: Οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης και οι αναζητήσεις φοιτητικών κατοικιών σε δημοφιλείς γειτονιές

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos Insights, οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών σε όλη τη χώρα κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 6,6% κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Στην Αττική, οι περισσότερες φοιτητικές περιοχές κατέγραψαν αυξήσεις, με τις υψηλότερες ζητούμενες τιμές ενοικίασης να εντοπίζονται σε Κολωνάκι - Λυκαβηττό και Μετς - Καλλιμάρμαρο, ενώ οι χαμηλότερες καταγράφονται στη Νίκαια και στην περιοχή Πατησίων - Αχαρνών, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον παρακάτω πίνακα. Σημαντικές ετήσιες αυξήσεις στις μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας στην Αττική σημειώνονται στις περιοχές: Γκάζι - Μεταξουργείο - Κεραμεικός, Αιγάλεω, Μετς - Καλλιμάρμαρο και Πατησίων - Αχαρνών.

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση για φοιτητικές κατοικίες, το Spitogatos Insights ανέλυσε τις τιμές αναζήτησης χρηστών για φοιτητικά σπίτια προς ενοικίαση και παρουσιάζει την μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι για φοιτητική κατοικία κοντά στην Πανεπιστημιούπολη και την Πολυτεχνειούπολη, αναζητούν φοιτητικό σπίτι γύρω στα 550 ευρώ στου Ζωγράφου, στα Ιλίσια αναζητούν σπίτι στα 500 ευρώ και στην περιοχή Γουδή στα 630 ευρώ. Η μέση τιμή αναζήτησης σε περιοχές κοντά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην περιοχή Εξάρχεια - Νεάπολη ανέρχεται στα 500 ευρώ, στην Κυψέλη στα 470 ευρώ, ενώ στην περιοχή Γκύζη-Πεδίον του Άρεως στα 450 ευρώ.

Θεσσαλονίκη: Σε τι τιμές αναζητούν φοιτητικές κατοικίες γονείς και φοιτητές;

Η ανοδική πορεία των μέσων ζητούμενων τιμών φοιτητικών κατοικιών συνεχίστηκε σε πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο έντονης ζήτησης (Ιούλιος-Αύγουστος 2025), σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Σημαντικές ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σταυρούπολη και στην περιοχή Τριανδρία - Δόξα - Κρυονέρι όπου η ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας διαμορφώθηκε στα 10,0 €/τ.μ. η οποία είναι αυξημένη κατά 13,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος. Οι πιο οικονομικές επιλογές φοιτητικής στέγης εξακολουθούν να εντοπίζονται στη Σταυρούπολη και στον Εύοσμο, με τη Σταυρούπολη ωστόσο να παρουσιάζει αύξηση 18,3% σε σχέση με την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2024. Αντίθετα, οι πιο ακριβές επιλογές συναντώνται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην περιοχή 40 Εκκλησιές–Ευαγγελίστρια, όπου οι ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών ενισχύθηκαν κατά 12,6% σε ετήσια βάση.

Στην πλευρά της ζήτησης, ενδιαφερόμενοι γονείς και φοιτητές αναζητούν φοιτητική κατοικία προς ενοικίαση από 350 ευρώ μέχρι 400 ευρώ σε περιοχές όπως η Σταυρούπολη που σημειώνει και τις πιο χαμηλές ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας, η περιοχή 40 Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια αλλά και η Άνω Πόλη όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. Η μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας σε περιοχές όπως η Τούμπα και η Ανάληψη-Μπότσαρη-Νέα Παραλία ανέρχεται στα 440 ευρώ και 450 ευρώ αντίστοιχα. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γονείς και φοιτητές αναζητούν φοιτητική κατοικία γύρω στα 410 ευρώ.

Φοιτητική στέγη στην περιφέρεια: Σημαντικές αυξήσεις με λίγες εξαιρέσεις

Αυξήσεις σημειώνουν ως επί το πλείστον και οι περισσότερες φοιτητουπόλεις της Ελλάδας την περίοδο Ιούλιος-Αύγουστος 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024, με εξαίρεση περιοχές όπως τα Τρίκαλα (-4,1%), η Χαλκίδα (-8%) και το Αίγιο (-3,8%).

Οι χαμηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών (κάτω των 7 ευρώ /τ.μ.) σημειώνονται και πάλι σε Δράμα, Αίγιο, Κοζάνη, Λαμία, Αγρίνιο, Σάμο, Καστοριά και Κατερίνη. Στον αντίποδα, οι υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών (άνω των 9 ευρώ /τ.μ.) εντοπίζονται σε Λάρισα, Βόλο, Ιωάννινα, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη και Καλαμάτα. Οι πιο υψηλές ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών εντοπίζονται και πάλι σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα όπως το Ηράκλειο Κρήτης, τα Χανιά, η Ρόδος, η Κέρκυρα και το Ρέθυμνο όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Όσον φορά τη ζήτηση, η μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας στον Βόλο ανέρχεται στα 350 ευρώ, στην Πάτρα στα 360 ευρώ, στην Αλεξανδρούπολη στα 370 ευρώ, ενώ σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο Κρήτης η μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικού σπιτιού ανέρχεται στα 375 ευρώ και 400 ευρώ αντίστοιχα.