Euronext: Λάνσαρε ενοποιημένο ευρωπαϊκό marketplace για ETFs και ETPs

Το νέο αυτό εγχείρημα, που αποτελεί μέρος του στρατηγικού πλάνου Innovate for Growth της Euronext, έχει σχεδιαστεί με στόχο την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς ETF, μειώνοντας τον κατακερματισμό και επιταχύνοντας την ανάπτυξη.

Την έναρξη λειτουργίας του Euronext ETF Europe, της πρώτης πλήρως ολοκληρωμένης αγοράς για διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) και διαπραγματεύσιμα προϊόντα (ETP) στην Ευρώπη, ανακοίνωσε η Euronext.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, το νέο αυτό εγχείρημα, που αποτελεί μέρος του στρατηγικού πλάνου Innovate for Growth της Euronext, έχει σχεδιαστεί με στόχο την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς ETF, μειώνοντας τον κατακερματισμό και επιταχύνοντας την ανάπτυξη.

Η νέα πλατφόρμα θα προσφέρει τη δυνατότητα στους εκδότες με μία και μόνη εισαγωγή να έχουν πρόσβαση σε όλες τις αγορές της Euronext μέσω μιας ενιαίας υποδομής και ενός ενοποιημένου βιβλίου εντολών (consolidated order book).

Το νέο μοντέλο συνδυάζει την εισαγωγή, τη διαπραγμάτευση, τον διακανονισμό (clearing) και την εκκαθάριση (settlement), ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την προσβασιμότητα για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά ETF.