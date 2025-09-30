Πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων - Πότε λήγει η διορία αιτήσεων

Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες/τριες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Λήγει τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, στις 23:59, η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες/τριες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι/ες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους/ες που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, όπως:

- μητέρες που επιστρέφουν στην εργασία, μετά την ανατροφή των παιδιών τους, με τουλάχιστον ένα τέκνο έως 8 ετών και 6μηνη ανεργία,

- άνεργοι/ες άνω των 55 ετών με 12μηνη ανεργία,

- άνεργοι/ες με 24μηνη ανεργία,

- άνεργοι/ες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή δεν έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα,

- άνεργα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών,

- άνεργοι/ες Ρομά, με 6μηνη ανεργία σε περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.

Επιδότηση και διάρκεια υλοποίησης

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες.

Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης για κάθε ωφελούμενο/η είναι 700 ευρώ μηνιαίως, που περιλαμβάνει ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές, εργοδοτικές εισφορές και Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα άδειας.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δράση υποβάλλεται ηλεκτρονικά εδώ.